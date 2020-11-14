Asgari ücret zammı son dakika | 2021’e yaklaşırken milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammında. Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranını merak ediyor. Peki, asgari ücret ne zaman belli olur?

Asgari ücret ne kadar olacak? 2021 asgari ücret

Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapılan dört toplantıyla yapılacak zam konusunu belirliyor. Aralık ayı sonunda zam oranı belli oluyor. Vatandaşlar şimdiden tahmini zam rakamlarını araştırıyor. Bilindiği gibi asgari ücret zammı enflasyon rakamlarına göre hesaplanıyor Yılda bir kez yapılan bu zam için şu an pek çok senaryo bulunuyor. İşte, tahmini asgari ücret zam rakamları:

Asgari ücrete yüzde 8 zam yapılırsa: Brüt 3.178 TL, net 2510 TL

Asgari ücrete yüzde 9.4 zam yapılırsa: Brüt 3.200 TL, net 2.542 TL

Asgari ücrete yüzde 12.1 zam yapılırsa: Brüt 3.299 TL, net 2.605 TL

Asgari ücrete yüzde 12.4 zam yapılırsa: Brüt 3.308 TL, net 2.612 TL