Asgari ücret ne kadar olacak 2020 asgari ücret zammı

Asgari ücret maaş ne kadar, asgari ücret ne kadar olur, asgari ücret ne kadar yapılacak, asgari ücret ne kadar olur, asgari ücret maaşları ne kadar etkiler, 2020 asgari ücret ne kadar olacak? soruları milyonlarca vatandaş tarafından cevabı en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Asgari ücret 2018’de asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL, asgari ücret aylık net ise 1.603,12 TL olurken, 2019 asgari ücrete %26,05 oranında zam yapıldı ve asgari ücret brüt 2.558,40 TL, net asgari ücret 2.020,90 TL olmuştu. Vatandaşlar şimdi 2020 asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? sorusunun cevabını merak ediyor.

Yıllık enflasyon rakamlarına bakılarak belirlenen asgari ücret geçtiğimiz 2018 yılında net aylık 1.603,12 TL’ydi. 2019 yılı için %26,05 oranında zam gerçekleşti ve 2019 yılı için brüt 2.558,40 TL, net olarak ise 2.020,90 TL olarak açıklanmıştı. İster çalışan olsun ister çalışmayan olsun milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor asgari ücret zammı. Çünkü milyonlarca vatandaş asgari ücret üzerinden çalışmakta. Agi yardımı da yine asgari ücret üzerinden verilmekte. Yine çoğu çalışanın sigortası da asgari ücret üzerinden yatmakta. Onun için asgari ücret zammı milyonlarca vatandaşı etkilemekte. Asgari ücret ile ilgili pek çok sorunun cevabı merak edilmekte. Asgari ücret nedir, yılda kaç kez zamlanır? Asgari ücret ne kadar? 2019 yılı asgari ücrette net ve brüt maaş ne kadar oldu? Asgari ücret hangi kriterlere göre belirleniyor? 2019 asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücrete ne kadar zam gelir? soruları şimdiden sorulmaya başlandı bile.

Asgari ücret zammı son dakika gelişmesi var mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk iş ve TİSK temsilcilerinin yer alacağı pazarlıkları neticesinde 2019 yılında geçerli olacak asgari ücret belirledi. 2018 yılında ise 21 Mart’ta yürürlüğe giren 7103 sayılı torba kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesine fıkra eklendi. Buna göre, gelir vergisi tarifesinden etkilenen asgari ücretlilere, ocak ayında net ücretleri ne ise yıl boyunca da aynı ücreti alabilmelerini sağlamak amacıyla ilave AGİ ödenecek. Böylece, asgari ücretli işçinin 2 bin 20 TL tutarındaki net ücreti, yıl boyunca aynı kalacak. Asgari ücrete yılda bir defa 1 Ocak - 31 Aralık itibariyle zam yapılmaktadır. Asgari ücrette yapılan yüzde 26 artışla brüt ücret 2 bin 558 TL’ye, net ücret de 2 bin 20 TL’ye yükseldi. Asgari ücretliler de diğer ücret geliri elde edenler gibi gelir vergisi ödüyor. Asgari ücretlilerin gelir vergisi oranı yüzde 15. Ancak, asgari geçim indirimi (AGİ) yoluyla verginin bir bölümü iade ediliyor.

Asgari ücret 2020 zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret ile beraber AGİ hesaplamasının neye göre yapılacağı merak konusu. Ayrıca asgari ücret 2020 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır ve ilk görüşmelerin her yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayı içerisinde yapılması düşünülmektedir.

2020 asgari ücret ne kadar olacak?

2019 yılında asgari ücrete yüzde 26 oranında zam yapılması baz alınırsa 2020 asgari ücrete yapılacak zam aylık net 2.525 TL olması beklenmekte.