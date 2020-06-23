Asgari ücret maaşına AGİ dahil mi değil mi? AGİ maaşın içinde mi?

1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olan asgari ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücreti yüzde 15,03 oranında artırmış yapılmış olundu.

AGİ maaşın içinde mi değil mi?

Peki 2324 TL'ye AGİ dahil mi? Asgari ücrete AGİ dahil mi? Asgari ücret tutarına bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin AGİ tutarı eklidir. İşçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır.

AGİ nasıl hesaplanıyor? 2020 AGİ hesaplama

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık, işçinin kendisi için %50, çalışmayan ve geliri olmayan eş için yüzde 10, birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına yüzde 7,5, üçüncü çocuk için yüzde 10, dördüncü ve daha fazla çocuk için yüzde 5’er indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için yüzde 15’lik orandan işlem görür. Yüzde 15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur. Bu oranların toplamı ise Yüzde 85’i geçemez.