İstanbul'da Papa'nın uçağında hareketlilik

DHA Giriş Tarihi:
İstanbul'da Papa’nın uçağında hareketlilik

Türkiye'de bulunan Papa 14.Leo’yu İstanbul’a getiren uçakla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

1
#1
Foto - İstanbul'da Papa’nın uçağında hareketlilik

Uçak üretici firması Airbus’un A320 uçaklarıyla ilgili olarak tespit edilen güvenlik sorunları nedeniyle yeniden yazılım yüklenecek uçaklar arasında Papa 14.Leo’nun kullandığı Airbus 320 Tipi uçağı da yer alıyor.

#2
Foto - İstanbul'da Papa’nın uçağında hareketlilik

Uçağa yazılım yüklenmesi için bugün Roma’dan İstanbul’a bir uçak teknisyeni ve ITA Airways’e ait A320neo uçağı için yedek bilgisayar getirildi.

#3
Foto - İstanbul'da Papa’nın uçağında hareketlilik

Konuyla ilgili olarak Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni açıklama yaptı.

#4
Foto - İstanbul'da Papa’nın uçağında hareketlilik

Bruni, gerekli güncelleme işlemlerinin Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı’nın (EASA) acil direktifi kapsamında yapılacağı ve gerekli yüklemelerin tamamlanmasının ardından Papa’nın yarın İstanbul’dan Beyrut’a gideceğini açıkladı.

#5
Foto - İstanbul'da Papa’nın uçağında hareketlilik

Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretiyle ilgili "Dört gözle beklediğim seyahat" ifadelerini kullanmıştı.

