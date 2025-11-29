Özgür Özel fena gaza geldi! Bu sözleri atın arşive gün gelir yüzüne vurursunuz

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen CHP 39. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde kürsüye çıkan Algı oyunu çekmeye de mağdur edebiyatı yapmaya da doymayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin mevcut durumunu görmezden gelen iddialı bir çıkış yaptı.

Tüzük değişiklikleriyle iç karışıklığı ve ikili iktidar yapısını resmileştiren, aynı zamanda adı yolsuzluk ve usulsüzlüklerle anılan bir partinin lideri olan dalkavuk Özgür Özel, "Bu kurultay, partimizin muhalefetteki son kurultayıdır. 40'ıncı kurultay, iktidardaki ilk kurultayımız olacak" sözleriyle adeta fena gaza geldi.

ÖZEL'DEN MUHALEFETTEKİ SON KURULTAY KOMEDİSİ: YOLSUZLUKLARI GÖRMEZDEN GELDİ

Özel, ittifak olmadan yüzde 38 oy oranına ulaştıklarını iddia ederek, partinin içindeki derin çatlakları ve tartışmalı kararları örtmeye çalıştı. Bu sözler, parti tabanında bile alay konusu olurken, arşivlere atılıp gün gelince yüzüne vurulacak bir vaat olarak kayda geçti.

Kendilerine istikamet çizenlere teslim olmadıklarını ve Ankara merkezli siyaset yapmadıklarını vurgulayan ve yeni bir 'algı oyunu' peşinde olan Özel, şöyle konuştu:

"Biz, millet merkezli siyaset yaptık, milleti de bu siyasete kattık, ortak ettik. Baba ocağına katılımları arttıracağımızın sözünü vermiştik. İki sene önce 1,2 milyon olan üye sayımızı tam 2 milyona ulaştırdık. Yeni döneme uygun bir tüzük ihtiyacını dile getirmiştik. Küçük kurultayımızı yeniden şekillendireceğimizi söylemiştik, Örgüt Temsilcileri Meclisimizi oluşturduk, katılımcılığı arttırdık."

Verdikleri değişim sözünün altını attıkları adımlarla doldurduklarına işaret eden Özel, "Kadroları, tüzüğü, parti programı yenilenmiş, kendine güvenen bir parti olarak hep birlikte geleceğe yürüyoruz. Biz, ilk seçimlerini kazanan, yenilgiyle tanışmayan bir kadroyuz. Şimdi bu kurultayda tarih önünde söz veriyorum. Bu kurultay, partimizin muhalefetteki son kurultayıdır." diye konuştu.