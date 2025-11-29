Almanya’nın sağlık sistemini gurbetçiden duyun: ‘Bizi mi kıskanıyorlar ha ha ha’ diyenlerle gelsin

Türkiye'deki sağlık sistemini sürekli eleştirip, yurt dışındaki sistemlerin kusursuz olduğunu iddia eden ve sıkça alaycı bir dille "Bizi mi kıskanıyorlar ha ha ha" diyenlere tokat gibi bir görüntü Almanya'dan yayınlandı. Almanya'da yaşayan ve bir Türk vatandaşı olan anne, sosyal medyada paylaştığı videoda, çocuğunun 4 gündür 40 derecenin üzerindeki ateşiyle mücadele ettiğini ve durumunun ciddiyetini anlatmak için götürdüğü doktordan inanılmaz bir cevap aldığını belirtti. Yemeyen, içmeyen ve konuşmayan çocuğunun durumu karşısında çaresiz kalan anne, doktorun "Git iki gün sonra gel" demesine isyan ederek "Görmüyor musun çocuğun halini? Bu nasıl sistem, nasıl berbat bir şey," ifadelerini kullandı. Gurbetçinin sinirden ağlama noktasına geldiği bu görüntüler, Almanya'daki sağlık sisteminin iddia edildiği gibi erişilebilir ve insancıl olmadığını gözler önüne serdi.

DOKTORLARA SİNİRLENDİ: "BU NASIL BİR SAÇMALIK"

"SİNİRDEN AĞLAYASIM VAR"

"GÖRMÜYOR MUSUN ÇOCUĞUN HALİNİ, BU NASIL SİSTEM"

