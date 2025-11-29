Çelik canavar sahnede

Fransa’nın önde gelen savunma sanayi platformu Militaire, Türkiye’nin yerli ana muharebe tankı Altay’ı mercek altına alan dikkat çekici bir analiz yayımladı.

‘TÜRKİYE KULÜBE KATILIYOR’

“Türkiye, seri üretimine başladığı 65 tonluk bu dev tankla ağır sınıf tank üreten ülkeler kulübüne resmen adım atıyor” başlıklı analizde, “Altay’ın seri üretime geçmesiyle Ankara, dünya sahnesinde kendine ayrıcalıklı bir konum elde etti” ifadelerine yer verildi.

Militaire, ilk iki Altay tankının Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesini Türkiye'nin modern zırhlı kapasitesinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirirken, “Altay tankları Ankara’daki BMC tesislerinde üretiliyor; ayda 8, yılda ise toplam 96 tank üretim kapasitesine sahip. Ayrıca her ay yaklaşık 10 adet 8x8 tekerlekli zırhlı araç Altuğ da banttan iniyor. Bu sürece 1.500’den fazla mühendis ve teknisyen katkı sağlıyor” bilgisini paylaştı.

Analizde, bu üretim kapasitesinin Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişinin en somut göstergelerinden biri olduğu vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın savunma sanayi alanında yaptığı hamlelerin Türkiye’yi küresel arenada adım adım zirveye taşıdığı belirtildi.

‘BİR CANAVAR GİBİ’

Altay programına ilişkin detaylara da yer veren Militaire, “Program 2000’li yıllardan bu yana sürüyor ve toplamda 35 bin kilometrelik test sürecini kapsıyor. 65 tonluk tank; 120 mm’lik topu, 7.62 mm eş eksenli makineli tüfeği ve uzaktan komutalı silah sistemiyle adeta bir canavar. ASELSAN’ın geliştirdiği AKKOR aktif koruma sistemi de üretim hattındaki tanklara entegre edilecek” ifadelerini kullandı.

Analizde, Türkiye’nin 2020’den itibaren savunma sektörüne yaptığı eşi benzeri görülmemiş yatırımlara da dikkat çekilerek, “2024 yılında savunma bütçesi 38 milyar dolara ulaştı. Bu yatırımlar hem kara kuvvetlerini modernize etmeyi hem de yerli savunma sanayisini güçlendirmeyi amaçlıyor. Altay’ın yanı sıra Türkiye; KAAN savaş uçağı, KIZILELMA, AKINCI ve ANKA-3 insansız savaş uçakları, SOM-J füzeleri ile TF-2000 sınıfı fırkateynleri geliştiriyor” denildi.

‘HEDEF İLK 10’A GİRMEK’

Türkiye’nin 2023 yılında 5.5 milyar dolarlık savunma ihracatına ulaştığı hatırlatılarak, 2030 hedefinin 10 milyar dolar olduğu bildirildi. Analizde, “Sektör, kamu ve özel şirketlerde 80 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye, 2030 yılına kadar dünyanın ilk 10 savunma üreticisi arasına girmeyi hedefliyor” değerlendirmesi yapıldı.

Altay’ın dünyadaki üst sınıf rakipleriyle karşılaştırıldığı bölümde ise şu ifadeler yer aldı: “Altay, Leopard 2A7+, Leclerc XLR, K2 Black Panther ve M1A2 SEP v3 Abrams gibi dünya standartlarındaki rakiplerini zorlayacak nitelikte. 65 tonluk ağırlığı, 65 km/s’lik hızı ve üstün mühimmat kapasitesiyle rakiplerinin işini ciddi şekilde zorlaştıracak.”

Dünya genelinde ülkelerin tank filolarını yenileme arayışında olduğu hatırlatılan analizde, Ukrayna savaşının ağır tankların yüksek yoğunluklu çatışmalardaki önemini bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi. 2035’e kadar ana muharebe tank pazarının 18-20 milyar dolar seviyesine ulaşmasının beklendiği ifade edilen bölümde, Altay’ın Türkiye’yi yalnızca ordusunu modernize eden bir ülke olmaktan çıkarıp, aynı zamanda bu alanda stratejik bir ihracatçı haline getirdiği vurgulandı. Analiz, “Altay, Türkiye’nin savunma gücünü ve bağımsızlığını simgeleyen bir kilometre taşı olarak tarihteki yerini alıyor” sözleriyle son buldu.

ALTAY TANKININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Altay Tankı, modern savaş alanının gereksinimleri doğrultusunda geliştirildi ve tamamen milli imkanlarla üretildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kritik muharebe kapasitesini artıracak bu platform, sahada hem güçlü ateş desteği hem de lojistik açıdan bağımsız hareket kabiliyeti sunmak amacıyla tasarlandı.

Tankın ana silahı, Türkiye’nin köklü savunma kuruluşu MKE tarafından üretilen 120 mm L/55 kalibre top. Sistem; 7 metre 118 santimetre uzunluğu, 3 ton ağırlığı, NATO standardı mühimmat kullanımı, 3 bin metre etkili menzili ve dakikada 6 atışlık kapasitesiyle dikkat çekiyor. Yardımcı silah olarak görev yapan PMT 76/57T makineli tüfek de yine MKE üretimi. Yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaki bu silah, dakikada 950 atış yapabiliyor ve yüksek isabet oranıyla öne çıkıyor. “57T” ibaresi ise, Çanakkale’de kahramanca savaşan 57’nci Alay’a atıfta bulunan anlamlı bir sembol niteliği taşıyor.