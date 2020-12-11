Asgari ücret desteği İŞKUR asgari ücret desteği nasıl alınır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, uygulanmakta olan 'Normalleşme Desteği'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığını belirterek, "3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldı. Normal çalışma düzenine geçen işyerlerimiz için 'Normalleşme Desteği' adı altında bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Böylece istihdamı korumaya devam edeceğiz" dedi. İŞKUR üzerinden de ilave istihdam teşviki, işsizlik ödeneği teşviki, engelli istihdam teşviki ve asgari ücret desteği ödenmekte. İşte İŞKUR teşvikleri.

Asgari ücret desteği nasıl alınır?

5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi kapsamında uygulanmaktadır. 2020 yılı boyunca destek sağlanacaktır.

İşveren asgari ücret desteği alma şartları

Özel sektör işyeri işverenleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu işyeri işverenleri,

Çalışan asgari ücret desteği nasıl alır?

Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları(MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalılar,

Asgari ücret destek ödemesi ne kadar?

500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 TL, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 TL olan asgari ücret desteği uygulanmıştır. 2021 için alt mevzuat çalışmaları devam etmektedir.

İlave istihdam teşviki nedir nasıl alınır?

4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;

– İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

– İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

– 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri gerekmektedir.

İşyeri ilave teşvik ödemesi için şartı nedir?

– Özel sektör işverenine ait olması,

– Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,

– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

– Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

İlave istihdam teşvik tutarı ne kadar?

Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır. İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 7.848,00 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (1.103,63 TL ila 2.943,00 TL) ile 176,84 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.280,47 ila 3.119,84 TL)

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (1.103,63 TL) ile 176,84 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.280,47 TL)

İlave istihdam teşviki ne zamana kadar verilecek?

2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

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