Asgari ücret belli oldu mu asgari ücret zam fiyatı 2019

Asgari ücret belli oldu mu? 2019 asgari ücret ne kadar zamlandı? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 asgari ücreti belirledi mi? Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? 2019 asgari ücret ne oldu? Asgari ücret brüt ne kadar 2019? gibi soruları bu aralar araştırma rekoru kırmakta. İşte milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret 2019 zammı son dakika haberleri ve asgari ücret zammı son durum...

Asgari ücret 2019 zammını belirlemek üzere hükümet, işveren ve işçi temsilcileriyle oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk üç toplantısını yaptı. Komisyon, TÜİK’ten asgari ücret 2019’da ne kadar olması sorusuna ilişkin rakamları aldı. Asgari ücret zammında komisyonda artık karar vakti. Peki Asgari ücret 2019 da kaç lira olacak? Asgari ücret 2019 ne kadar? Milyonlarca vatandaşı dört gözle açıklanmasını beklediği 2019 asgari ücrette son dakika gelişmesi yaşandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına devam ederken, TÜİK, komisyona, asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine ilişkin rakamları açıkladı. Asgari ücrete göre de asgari geçim indirimi yani AGİ belirleniyor. Peki 2019'da AGİ ne kadar olacak? Son dakika asgari ücret ve AGİ fiyatında son durum...

Asgari ücret 2019, asgari ücret son dakika 2019. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte 2019 asgari ücretin ve asgari geçim indirimi yani AGİ’nin ne kadar olacağı da merak ediliyor. 2018 AGİ, bekar 152,21 TL, evli eşi çalışmayan 182,66 TL, Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,49 TL alıyordu. Şimdi ise merak edilen 2019 yılına ilişkin asgari ücret ve asgari geçim indirimi ne kadar olacak? AGİ 2019 zammı beldi oldu mu? Asgari ücret AGİ dahil ne kadar 2019, asgari ücret hesaplama, asgari ücret ne kadar, asgari ücret AGİ ne kadar, asgari ücret AGİ hariç, asgari ücret AGİ 2019 belli oldu mu? sorularının cevabı şu aralar en çok araştırılan konuların başında gelmekte.

Asgari ücreti belirleycek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına devam ediyor. Asgari ücret 2019, asgari ücret son dakika 2019 ne kadar? Milyonlarca işçi asgari ücretten maaşlarını alıyor. Geçinmekte zorlanan milyonlarca işçi 2019’da asgari ücretin masul seviyede olmasını bekliyor. 2019 Mart ayında mahalli yerel seçimlerin de olacak olması milyonlarca asgari ücretliyi bir nebze olsun sevindiriyor. Zira seçim öncesi siyasi partilerin asgari ücret konusunda vaatlerde bulunmaları bekleniyor.

TÜİK'in verileri dikkate alınıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi. Türk-İş’in ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı. İşçi heyetini Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık ettiği toplantıda, asgari ücretli işçi Gülden Görmez de yer aldı. Basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından taraflar basın açıklaması yaptı. Çalışma Genel Müdürü Önder, “TÜİK temsilcimiz, 2018 yılı rakamlarını ve 2019 yılı tahminlerini iletti bize. Bunun yanında da her sene yapıldığı gibi Hacettepe Üniversitesinden alınan beslenme kalıp ve bilgileriyle beraber beslenme ve beslenme dışı ortalama harcama tahminlerini de bize iletti. TÜİK, bunu her sene yapıyor. Her sene hafif işler, orta işler ve ağır işler için ayrı hesaplamalarda bulunuyor. Bu rakamlar hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem Ticaret Bakanlığı tarafından hem de TÜİK tarafından verilen rakamlar, asgari ücret belirlenirken dikkat edilen rakamlar” şeklinde konuştu.

TÜİK'den son dakika asgari ücret teklifi

Asgari ücret 2019, asgari ücret son dakika 2019 belli oldu mu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücrette pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olan bir işçinin asgari geçim tutarını "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı.

Asgari geçim indirimi yani AGİ nasıl hesaplanır?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için % 50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5

Üçüncü çocuk için % 10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5'er

indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15'lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12'ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.

Yıllara göre asgari ücret zammı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre 1996‘dan bu yana yıllara göre asgari ücretleri derledik. İşte o fiyatlar.

1996 yılında asgari ücret

Net asgari ücret: 11,339,802 TL

Brüt asgari ücret: 17,010 TL

1997 yılı asgari ücret

Net: 23,474,588 TL

Brüt: 35,437,500 TL

1998 yılı asgari ücret

Net: 33,808,514 TL

Brüt: 47,839,500 TL

1999 yılı asgari ücret

Net: 58,948,065 TL

Brüt: 78,075,000 TL

2000 yılı asgari ücret

Net: 82,417,500 TL

Brüt: 109,800 TL

2001 yılı asgari ücret

Net: 102,369,600 TL

Brüt: 139,950 TL

2002 yılı asgari ücret

Net: 163,563,536 TL

Brüt: 222,000,750 TL

2003 yılı asgari ücret

Net: 225,999 TL

Brüt: 306 TL

2004 yılı asgari ücret

Net: 303,079,500 TL

Brüt: 423 TL

Bu yıldan itibaren TL’den 6 sıfır atılmıştır.

2005 yılı asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 yılı asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 yılı asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 yılı asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 yılı asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 yılı asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 yılı asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 yılı asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 yılı asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 yılı asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 yılı asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 yılı asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 yılı asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 yılı asgari ücret kaç TL?

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL