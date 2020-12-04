2021 yılı Asgari ücret zammı görüşmelerinde ilk toplantı an itibariyle başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamı nedeniyle online olarak gerçekleştirilen toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile beraber gerçekleştiriliyor.

Asgari ücret belirleme komisyonu görüşmeleri ne zaman bitecek?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısına başladı. İkinci toplantı ise 15 Aralık'ta yapılacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen asgari ücret görüşmelerinin başkanlığını ve açılış konuşmasını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı.

Tespit edilecek yeni asgari ücretin, çalışma hayatının tüm taraflarına ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Selçuk, şunları söyledi:

"Asgari ücret, hangi kanuna tabi olarak çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarını kapsamakta, toplumun tüm kesimleri için eşit olarak belirlenmekte. Çalışma hayatında, işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasında, ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyuyor. Komisyonun nihai hedefi, tüm sosyal tarafların görüşleri, talepleri ve koşulları göz önünde bulundurarak bu düzeyi belirlemek. Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz."

2021 yılının asgari ücretinin belirleneceği ücret zammı görüşmeleri bugün 14.00 itibariyle başladı. Türkiye’deki çalışanları doğrudan ilgilendiren görüşmenin koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenmesine karar verildi. Toplantının ne zaman biteceği henüz bilinmiyor.

2021 asgari ücret ne kadar olacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret zammı görüşmeleri öncesi konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." 2020 yılı için asgari ücret aylık brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 lira 70 kuruş iken bu rakamların görüşmeler sonrası değişmesi bekleniyor.