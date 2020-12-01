Asgari ücret 3 bin mi olur? | Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi maaşlarına yapılacak zam oranını araştırıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı içerisinde dört kez toplanacak. İşveren, işçi ve devlet temsilcilerinin yer aldığı komisyon son toplantının ardından zam oranını açıklayacak. Kulislerde zam oranına yönelik pek çok iddia yer alıyor. Peki, asgari ücret 3 bin lira mı olacak?

Asgari ücret 3 bin lira mı olacak? | Asgari ücret son dakika zammı

Asgari ücret ne kadar olacak? |İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada asgari ücret zammına değindi.

Akşener, "Devletimiz, çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin. Böylece, asgari ücretle çalışan vatandaşımızın eline, net 3000 lira geçerken, işverene olan maliyeti ise 3458 lira olmaya devam etsin. Yani; çalışanımızın eline geçen asgari ücreti, 2325 liradan, 3000 liraya çıkaralım. Ama işverene olan maliyetini de arttırmayalım. Ayrıca, bu düzenleme sadece asgari ücretliyi kapsamasın. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanların da, asgari ücretten doğan SGK primini ve gelir vergisini devlet üstlensin” dedi.