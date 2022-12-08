Asgari Ücret 2023 yılı için beklentisi son dakika: 2023 toplantısı rakam ne oldu? Çalışma Bakanlığı açıkladı ve TÜRK-İŞ rakamı verdi
Asgari ücret 2023 son dakika haberi... Asgari ücret fiyatlarına ilişkin tahminler yapılıyordu. Binlerce insan merak ediyor. Asgari Ücret 2023 ne olacak? Son dakika asgari ücret haberleri yakından takip ediliyor. Açıklama TÜRK-İŞ'ten geldi. 2023 yılı için rakamı kamuoyu ile paylaştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı gerçekleşti. 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret anket sonucunu paylaştı. Asgari ücret toplantısı öncesi bir rakam da işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ'ten geldi.
Son dakika haberi...Asgari ücret maaş zammı için ilk viraj dönüldü. 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı gerçekleşti. Öte yandan asgari ücret için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret zammı konusunda önemli mesajlar geldi.
2023 Asgari ücret maaşı ne kadar oldu, ne zaman açıklanacak soruları yoğun ilgi görüyor. İşte son dakika açıklamalar ve detaylar.
ASGARİ ÜCRET MAAŞ ZAMMI İÇİN İLK VİRAJ!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı gerçekleşti. TÜRK-İŞ, Başkanlar Kurulu'nu toplayarak asgari ücret stratejisini belirleyecek. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, açlık sınırı olarak hesaplanan 7.785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirtirken, yıllık yüzde 130'a ulaşan gıda enflasyonunun dikkate alınması gerektiğine vurgu yapıyor. TÜRK-İŞ üyesi sendika başkanları 8.250 liranın başlangıç rakamı olması gerektiğini ifade ediyor.
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı asgari ücret anket sonuçları da belli oldu.
BAKANLIK ASGARİ ÜCRET İÇİN ANKET SONUCU AÇIKLANDI: 7.845 TL RAKAMI ORTAYA ÇIKTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7.845 lira oldu'' denildi.
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