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Ekonomi Asgari ücret 2022 çalışana ne kadar olacak?
Ekonomi

Asgari ücret 2022 çalışana ne kadar olacak?

Asgari ücret ne kadar olur? Milyonlarca asgari ücretli çalışan yeni yılda maaşlarına yansıyacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret kaç lira olacak? Bu sene asgari ücret 3500 TL olur mu? Asgari ücret zam oranı 2022

Yeniakit Publisher
2021-10-20 10:51:00 -
Asgari ücret 2022 çalışana ne kadar olacak?

Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Peki, bu yıl asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari ücret 2022 çalışana ne kadar olacak?

Asgari ücretli çalışanlar 2022 yılında maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret ne zaman belli olacak? Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Demokratik ülkelerde toplumsal dengeleri düzenleyecek bir opsiyonu vardır. Bu bakımda da önümüzdeki günlerde asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Hak-İş zam talepleri konusunda açıklama yaptı. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, pandeminin etkilerinin azaldığı ve ekonominin hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki, işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaklar. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz" dedi.

Asgari ücretin ne kadar olabileceği sık sık araştırılıyor. Asgari ücrete enflasyonun 5-6 puan üzerinde zam yapılması bekleniyor. 5-6 puan üzerinde zam yapılması halinde net asgari ücretin 3.447,60 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında dört toplantı yapılacak. Dördüncü toplantının ardından aralık ayının son haftasında asgari ücret zammının açıklanması bekleniyor.

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