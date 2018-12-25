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Asgari Geçim İndirimi açıklandı

Asgari ücretin 2 bin 20 TL olmasının ardından asgari ücret geçim indirimi de açıklandı. Yeni ücrete göre AGİ, 191,85-326,15 TL arasında olacak.

25 Aralık 2018 Salı 11:54

Asgari ücretin belli olmasının ardından asgari geçim indirimi de belli oldu.

AGİ 2019 yılında yeni asgari ücret ve işsizlik maaşıyla birlikte zamlanıyor. 2019 yılı için asgari ücret brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Asgari ücret 417 liralık zamla geçen yıla oranla yüzde 26,05 artmış oldu. ŞYeni asgari ücrete oranla 2019 yılı AGİ ödemeleri de değişti. Bekarlar için AGİ ödemesi 152 lira, evliler için ise 182 liraydı. Asgari ücret brüt 2 bin 558 lira olunca, AGİ en düşük tutarı 191,85 TL - en yüksek tutar 326,15 TL oldu.

2019 AGİ ne kadar?

2019 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 2.558,00 TL, aylık net 2.020,59 TL, günlük brüt 85,27 TL olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre %26,05 'lık bir artış yapıldı. Tüm çalışanlara her ay verilen Asgari Geçim İndirimi'nin (AGİ) tutarı da yeni asgari ücrete göre ayarlandı.

2019 yılı AGİ ödeme tablosu:

Bekar 191.85
Evli eşi çalışmayan 230.22
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,78 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,15 TL

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 11:54
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