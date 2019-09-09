Asfaltlama çalışmaları sürüyor Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akpınar -Söğütlüdere mesire alanının 4 kilometrelik asfaltlama çalışmaları tamamlanırken,. Şıhlar Mahallesi, Mehmet Şanlı Mahallesi, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde asfalt yama, kaldırım tamiratı ve yeni kaldırım çalışmaları devam ediyor.

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