0553 313 94 23

ASEV TSM Korosundan ‘Emel Sayın şarkıları’

Aliağa Belediyesi Sanat Evi (ASEV) Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, yıl sonu kültür sanat etkinlikleri kapsamında sanatseverin karşısına çıktı.

16 Haziran 2019 Pazar 10:11
ASEV TSM Korosundan ‘Emel Sayın şarkıları’

Aliağa Belediyesi Sanat Evi (ASEV) Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, yıl sonu kültür sanat etkinlikleri kapsamında sanatseverin karşısına çıktı. Şef Barış Doğan yönetimindeki 90 kişilik dev koro Türk Sanat Müziğinin yaşayan efsanesi Emel Sayın’ın birbirinden eşsiz eserlerini Aliağalılar için seslendirdi.



Aliağa Açık Hava Tiyatrosunda sahne alan TSM Korosu, sanat dolu muhteşem bir geceye daha imza attı. ‘Emel Sayın Şarkıları’ konseptiyle hazırlanan konserde koro ve solo halinde 25 parça icra edildi. Açık Hava Tiyatrosuna akın eden musiki severler dev koronun seslendirdiği parçalara eşlik etmeyi de ihmal etmedi. İki bölümden oluşan konser Emel Sayın’ın efsaneleşmiş eserlerinden olan ‘Feride’ ile başladı. Performanslarıyla profesyonelleri aratmayan dev koronun müzik ziyafeti yaklaşık iki saat sürdü. Koro, gecenin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.



“Hiç vakit kaybetmeden kış konseri için çalışmalara başlayacağız”


Emel Sayın’ın duruşu, sesi, kıyafetleri ve seslendirdiği eserlerle çok önemli değer olduğunu belirten ASEV TSM Koro Şefi Barış Doğan, “Türk müziğine damga vuran Emel Sayın herkesi gönlüne taht kurmuş bir sanatçımız. Yaz konseri açık hava tiyatrosunda olunca bunu nasıl daha güzel ve enerjisi yüksek bir hale getirebiliriz diye düşündüğümüzde aklımıza hemen Emel Sayın şarkıları geldi. Bu akşam Emel Sayın’ın seslendirdiği eserlerden bir repertuar hazırladık. Yaz konserini alnımızın akıyla geçtik. Hiç vakit kaybetmeden kış konseri için çalışmalara başlayacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 10:11
  1. sanat
  2. konser
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan’da kanalizasyon faciasının ardından otel sahibi gözaltına alındı
    1. Hindistan’da kanalizasyon faciasının..
    2. Bakan Selçuk'tan "Babalar Günü" mesajı
    3. Mavi fularlılar balıkların göçünü..
    4. İlk karşılaşma sosyal medyada!..
    5. Öğretmenin duyarlılığı dramı ortaya..
    6. Vali Erin’den acılı ailelere taziye..
    7. Murat Alan'a saldıran teröristlerden..
    8. Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü
    9. Erciyes, bisikletin de merkezi olacak
    10. Hırsızlık suçlarından 25 yıl hapis..
    11. Atapark’ta sona doğru
    12. Yola dökülen yağ kaza yaptırdı
    13. Yayaya yol vermek için duran..
    14. Eyüpsultan’da, Karadeniz Festivali
    15. Karşıyaka’da ‘marka kent’ zirvesi
    16. ÖSYM’nin düzenlediği Yükseköğretim..
    17. Türkiye Festivali, Rus turist sayısını..
    18. Düğün konvoyunda aracın tavanına çıkıp..
    19. Konya’da çekicilerle 20 dakika içinde..
    20. Bakan Kurum'dan G20'de "Türkiye'de..
    21. Nilüfer Kent Konseyi’nde Neslihan..
    22. Buca Sanat Kursları Şenliği
    23. (Özel) 100 metre mesafedeki evladını..
    24. YKS'nin ikinci oturumu başladı
    25. Ağrı’da otomobil 10 metre yükseklikten..
    26. ASEV TSM Korosundan ‘Emel Sayın..
    27. Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor
    28. Uzunkaya'dan "Babalar Günü" mesajı
    29. İşte çirkef medyanın zehirli ağzı!..
    30. Diz ağrıları kabusunuz olmasın
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Türk Büyükelçi'den büyük saygısızlık! Bir Hristiyan kadar olamadı
    Türk Büyükelçi'den büyük saygısızlık! Bir Hristiyan kadar olamadı
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Çin'den Türkiye'ye dikkat çeken teklif!
    Çin'den Türkiye'ye dikkat çeken teklif!
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar