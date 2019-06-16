ASEV TSM Korosundan ‘Emel Sayın şarkıları’

Aliağa Belediyesi Sanat Evi (ASEV) Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, yıl sonu kültür sanat etkinlikleri kapsamında sanatseverin karşısına çıktı. Şef Barış Doğan yönetimindeki 90 kişilik dev koro Türk Sanat Müziğinin yaşayan efsanesi Emel Sayın’ın birbirinden eşsiz eserlerini Aliağalılar için seslendirdi.

Aliağa Açık Hava Tiyatrosunda sahne alan TSM Korosu, sanat dolu muhteşem bir geceye daha imza attı. ‘Emel Sayın Şarkıları’ konseptiyle hazırlanan konserde koro ve solo halinde 25 parça icra edildi. Açık Hava Tiyatrosuna akın eden musiki severler dev koronun seslendirdiği parçalara eşlik etmeyi de ihmal etmedi. İki bölümden oluşan konser Emel Sayın’ın efsaneleşmiş eserlerinden olan ‘Feride’ ile başladı. Performanslarıyla profesyonelleri aratmayan dev koronun müzik ziyafeti yaklaşık iki saat sürdü. Koro, gecenin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

“Hiç vakit kaybetmeden kış konseri için çalışmalara başlayacağız”

Emel Sayın’ın duruşu, sesi, kıyafetleri ve seslendirdiği eserlerle çok önemli değer olduğunu belirten ASEV TSM Koro Şefi Barış Doğan, “Türk müziğine damga vuran Emel Sayın herkesi gönlüne taht kurmuş bir sanatçımız. Yaz konseri açık hava tiyatrosunda olunca bunu nasıl daha güzel ve enerjisi yüksek bir hale getirebiliriz diye düşündüğümüzde aklımıza hemen Emel Sayın şarkıları geldi. Bu akşam Emel Sayın’ın seslendirdiği eserlerden bir repertuar hazırladık. Yaz konserini alnımızın akıyla geçtik. Hiç vakit kaybetmeden kış konseri için çalışmalara başlayacağız” dedi.