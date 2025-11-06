ASELSAN’dan üç kıtada ihracat atağı

ASELSAN tarafından yapılan duyuruya göre şirket, uluslararası savunma işbirliklerinde sürekli büyümeyi işaret eden üç önemli ihracat kilometre taşını gerçekleştirdi. Bu kapsamda CENK 200-N deniz platformu radarının Endonezya Donanması’na ilk teslimatını tamamlandı ve ARSUS 100 Keşif ve Gözetleme Sisteminin bir NATO üye ülkesine ilk teslimatı gerçekleştirildi. Şirket ayrıca, ARTCom, ACrypt ve ARTSoft ürün aileleriyle oluşturulan bir iletişim sistemi çözümü de Orta Doğu-Afrika bölgesindeki bir ülkeye teslim etti.

Dört boyutlu deniz arama radarı CENK 200-N, teslimattan önce deniz kabul ve canlı ateş testlerini başarıyla geçti. Üretim, entegrasyon ve doğrulama faaliyetleri Jakarta’daki bir tersanede gerçekleştirildi ve ASELSAN’ın zorlu koşullara rağmen kıtalar arasında kesintisiz işbirliğini sürdürme kabiliyetini gösterdi. Deniz radarı ihracatının en büyük pazarlarından biri olan Endonezya, devam eden anlaşmalar kapsamında birden fazla CENK sistemi alacak. Radar, Türk Deniz Kuvvetleri’nde operasyonel mükemmelliğini kanıtlamış olup, şimdi Endonezya Donanması gemilerinde hizmet vermeye hazırlanıyor.

ASELSAN tarafından üretilen 4 boyutlu, çoklu huzmeli deniz platformu CENK 200-N arama radarı arama radarı, kısa menzilden orta menzile kadar kullanılabilen, hava ve suüstü gözetlemesi ile hedef tespiti yapabilen bir radardır. Aktif faz dizili anten yapısı ve katı hal güç yükselteç modülleri ile modüler, hafif ve düşük güç tüketimli yapısıyla öne çıkar. Operasyonel özellikleri arasında 4 boyutlu hedef arama, takip etme ve sınıflandırma, sektör araması, yüksek hedef konum doğruluğu bulunmakta olup, hafif olmasından dolayı küçük gemiler ve hücumbotlarda kullanılabilmektedir.

ASELSAN ayrıca ARSUS 100 Keşif ve Gözetleme Sistemini Polonya’ya teslim ederek NATO içindeki ilk konuşlandırmasını gerçekleştirdi. AMZ KUTNO araçlarına entegre edilen sistem, yüksek çözünürlüklü gözetleme, gündüz-gece operasyon kabiliyeti, hareketli hedef takibi ve uzun menzilli iletişim özellikleriyle öne çıkıyor. Sistem, keşif görevlerinde, sınır güvenliğinde ve kritik altyapı korumada etkili performans sağlıyor. Bu sözleşme kapsamındaki teslimatlar 2026 ve 2027 yıllarında devam edecek.

Polonya merkezli savunma portalı Strefa Obrony’de 3 Kasım 2024 tarihinde yayınlanan haberde ASELSAN ile Kleszcz keşif araçlarının üreticisi AMZ-Kutno arasında toplam 286 keşif ve gözetleme sistemi teslimatına ilişkin bir sözleşme imzalandığı aktarılmıştı. Haberde sözleşmenin radarlar, optoelektronik sistemler ve elektroniklerle donatılmış bir direği kapsadığı, ayrıca anlaşmanın 2035 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir stratejik ortaklığın başlangıcı olduğu belirtilmişti.

Ayrıca ASELSAN, Orta Doğu-Afrika bölgesindeki müşterisine ARTCom, ACrypt ve ARTSoft ürün aileleriyle oluşturulan bir iletişim sistemi çözümü de teslim etti. Şirket, ilgili ülkede Siber dirençli Entegre Görev Komuta Ağı Mimarisi kuracak.