Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"

Can Ataklı, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanlarını hedef alarak, şaibeli isimlerle iş birliği yapılmasına sert tepki gösterdi.

"Dibine Kadar Yolsuzluğa Batmış Adamlar!"

Ataklı, 75-80 yaşındaki kadınların seçim dönemlerinde stantlarda gece gündüz demeden çalıştığını hatırlatarak, seçim sonrası tablonun bir ihanet olduğunu ima etti.

İmoğlu'na Ağır Suçlama: "Halk Sizi Bunlar İçin mi Seçti?"

Ataklı, videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok belediye başkanı niye bu adamlarla çalıştı? Cengiz İnşaat'la çalışırken, Kolin'le, Kalyoncu ile çalışırken İstanbul Büyükşehir hepsiyle çalışıyor... 75-80 yaşında kadınlar o stantların başında durdular Ekrem İmamoğlu seçimi kazansın diye. Sonra rüşvetli, yolsuzluklu dibine kadar batmış adamlarla devam ettiniz!"

"Bir Tane CHP’linin Aklına Sormak Gelmiyor mu?"

Eleştirilerinin dozunu artıran Ataklı, CHP seçmenine ve partililere de seslenerek, belediye başkanlarına hesap sorulmamasını eleştirdi. Ataklı, "Sorsana lan dönüp arkana belediye başkanına bi sorsana! Sormak bir tane CHP’linin aklına gelmiyor mu? Hayır gelmiyor!" diyerek muhalefet tabanındaki sessizliğe adeta isyan etti.

Aziz İsa Aktaş Çıkışı: "İtiraf Etmezse Namussuzdur!"

Aziz İsa Aktaş’ın itirafçı olması gerektiğini belirten Ataklı, bu konudaki sessizliği de "namussuzluk" olarak niteleyerek, CHP koridorlarındaki kirli dosyaların bir bir açılacağının sinyalini verdi.