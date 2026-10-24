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Sağlık
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Bir dönem ölüler bile rehin tutuluyordu: Türkiye’den sağlık sisteminde başarı hikayesi

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Bir dönem ölüler bile rehin tutuluyordu: Türkiye’den sağlık sisteminde başarı hikayesi

Bir dönem hastanelerde rehin kalan ölülerin ve parası olmadığı için kapıdan dönen hastaların ayıbıyla anılan Türkiye, sağlık sisteminde yazdığı devasa başarı hikayesiyle dünyaya örnek oluyor. Antalya'daki Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 3 bin 600'ü aşkın istasyon, 6 bin 300 kara ve 300'ü aşkın hava ambulansıyla sağlık ordusunun ‘akıncılarının’ her yıl 8 milyona yakın vatandaşa anında ulaştığını vurguladı. Bilişim ve yazılım altyapısında dünyanın en ileri ülkesi olunduğunu belirten Memişoğlu, yapay zeka destekli yerli sağlık teknolojileriyle Türkiye'nin küresel liderliğe koştuğunu ilan etti.

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Foto - Bir dönem ölüler bile rehin tutuluyordu: Türkiye’den sağlık sisteminde başarı hikayesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 6’ncı Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nin açılışında konuştu. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin kapsamına ilişkin bilgiler paylaşan Bakan Memişoğlu, Türkiye genelinde 3 bin 600'ü aşkın acil sağlık hizmetleri istasyonunda görev yapıldığını belirtti. Türkiye'nin hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde önemli bir başarıya ulaştığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, 6 bin 300'ün üzerinde kara ambulansı ve 300'ün üzerinde hava ambulansıyla dünyaya örnek olacak hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sunulduğunu söyledi.

#2
Foto - Bir dönem ölüler bile rehin tutuluyordu: Türkiye’den sağlık sisteminde başarı hikayesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'da düzenlenen 6’ncı Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nin açılışına katıldı.

#3
Foto - Bir dönem ölüler bile rehin tutuluyordu: Türkiye’den sağlık sisteminde başarı hikayesi

Burada konuşan Bakan Memişoğlu, hekimlerin toplumun en akıllı, en çalışkan, en özverili ve kendini insanlığa adamış kişileri olduğunu belirterek, "Hekim değerli insandır. İyi insandır. Hekimlik duygu mesleğidir. Sağlıkçılık duygu mesleğidir. Empati kurmazsanız, karşınızdaki insanı anlayamazsanız, onu hissedemezseniz hekimlik yapamazsınız" dedi.

#4
Foto - Bir dönem ölüler bile rehin tutuluyordu: Türkiye’den sağlık sisteminde başarı hikayesi

Acil sağlık çalışanlarının zorlu şartlarda görev yaptığını belirten Bakan Memişoğlu, onları sağlık ordusunun 'akıncıları' olarak nitelendirdi.

#5
Foto - Bir dönem ölüler bile rehin tutuluyordu: Türkiye’den sağlık sisteminde başarı hikayesi

Memişoğlu, "Akıncılar en öndeki, en çevik, en kuvvetli ve en önemli unsurlarıdır" sözleriyle acil sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerindeki rolüne işaret etti.

#6
Foto - Bir dönem ölüler bile rehin tutuluyordu: Türkiye’den sağlık sisteminde başarı hikayesi

Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarının yalnızca hizmet sunumunda değil, sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretiminde de öncü olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin sağlık alanında üretim kapasitesinin artırılmasının önemine değindi. Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarından yapay zeka ve biyoteknoloji alanlarını da dikkate alarak yeni fikirler geliştirmelerini istedi.

#7
Foto - Bir dönem ölüler bile rehin tutuluyordu: Türkiye’den sağlık sisteminde başarı hikayesi

'YAZILIM ANLAMINDA DÜNYANIN EN İLERİ ÜLKESİYİZ' Türkiye'nin bilişim altyapısı ve yazılım alanındaki mevcut kapasitesine ilişkin konuşan Bakan Memişoğlu, "Biz bilişim anlamında, şu anda bilişim altyapısı, yazılım anlamında dünyanın en ileri ülkesiyiz. Bu veriyi kullanarak dünyaya yapay zekayla birçok sağlık uygulamasını veya tedavi yöntemlerini çok hızlı şekilde ulaştırabiliriz" diye konuştu. Üreten Sağlık Portalı'ndan bahseden Memişoğlu, sağlık çalışanlarını fikirlerini paylaşmaya, geliştirmeye ve üretime dönüştürmeye davet etti.

#8
Foto - Bir dönem ölüler bile rehin tutuluyordu: Türkiye’den sağlık sisteminde başarı hikayesi

HER YIL 7,5- 8 MİLYON KİŞİ AMBULANSLARLA HASTANELERE NAKLEDİLİYOR: Sağlık alanındaki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, son iki yılda yaklaşık 170 mevzuat hazırladıklarını belirtti.

#9
Foto - Bir dönem ölüler bile rehin tutuluyordu: Türkiye’den sağlık sisteminde başarı hikayesi

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin kapsamına ilişkin bilgiler paylaşan Bakan Kemal Memişoğlu, Türkiye genelinde 3 bin 600'ü aşkın acil sağlık hizmetleri istasyonunda görev yapıldığını belirtti. Bakan Memişoğlu, her yıl yaklaşık 7,5- 8 milyon kişiye ambulanslarla müdahale edilerek hastanelere nakil gerçekleştirildiğini aktardı.

#10
Foto - Bir dönem ölüler bile rehin tutuluyordu: Türkiye’den sağlık sisteminde başarı hikayesi

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde önemli bir başarıya ulaştığını vurgulayarak, 6 bin 300'ün üzerinde kara ambulansı ve 300'ün üzerinde hava ambulansıyla dünyaya örnek olacak hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sunulduğunu söyledi. Bakan Memişoğlu, vakaya ulaşımından kimliği belirsiz hastaların kimliklerinin tespit edilmesine kadar yürütülen çalışmalarla, UMKE'nin de katkısıyla Türkiye'nin hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde bir başarı hikayesi yazdığını ifade etti.

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