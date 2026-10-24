Bir dönem ölüler bile rehin tutuluyordu: Türkiye’den sağlık sisteminde başarı hikayesi

Bir dönem hastanelerde rehin kalan ölülerin ve parası olmadığı için kapıdan dönen hastaların ayıbıyla anılan Türkiye, sağlık sisteminde yazdığı devasa başarı hikayesiyle dünyaya örnek oluyor. Antalya'daki Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 3 bin 600'ü aşkın istasyon, 6 bin 300 kara ve 300'ü aşkın hava ambulansıyla sağlık ordusunun ‘akıncılarının’ her yıl 8 milyona yakın vatandaşa anında ulaştığını vurguladı. Bilişim ve yazılım altyapısında dünyanın en ileri ülkesi olunduğunu belirten Memişoğlu, yapay zeka destekli yerli sağlık teknolojileriyle Türkiye'nin küresel liderliğe koştuğunu ilan etti.