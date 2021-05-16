ASELSAN’dan ihracat atağı

Şirket, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda kara, hava ve deniz muharebesine yönelik farklı platformlarda kullanılabilen farklı kalibre ve tipte silah ve silah atış kontrol sistemleri geliştiriyor, üretiyor ve dünya ordularının hizmetine sunuyor.

Katar ve Endonezya ile sözleşme imzaladı

ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKKS), Türkiye dahil olmak üzere, toplam 20 ülkede kullanılıyor. Şirket geçen yıl bu silah sistemlerinin üretim, teslimat ve geliştirilmesine yönelik yoğun bir çalışma yürüttü. Deniz platformları için geliştirilen 12,7 milimetre (mm) Stabilize Makineli Tüfek Sistemi (Stamp-2), 25 mm Stabilize Top Sistemi (Stop-2) ve 30 mm Stabilize Top Sistemi’nin (Muhafız-2) yurt içi ve dışı talepler kapsamında üretim ve teslimatları sürdü. Şirket 2020 yılı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları kapsamında Stamp-2 Sözleşmesi imzaladı. Stop-2’nin Bahreyn’e ihracatı gerçekleştirildi. Muhafız2’nin Pakistan Deniz Kuvvetleri ile Katar Deniz Kuvvetlerine teslimatları tamamlandı. Muhafız2’nin Katar ve Endonezya’ya ihracatına yönelik yeni sözleşmeler imzalandı. Ayrıca yeni nesil, hafif ve küçük Stamp-2L sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara başlandı.

Sarp sayısı 3 bin 100'e ulaştı

Kara araçları veya sabit tesisler için geliştirilen Sarp’ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ihtiyacına yönelik seri üretim ve teslimatları devam etti. 2020 yılı sonu itibarıyla teslim edilen toplam Sarp Sistemi sayısı 3 bin 100 oldu. Geçen yıl yurt içi ve dışındaki projelerin teslimatları gerçekleştirildi. Sarp’ın Macaristan’a ihracatına yönelik sözleşme imzalandı ve teslimatlar tamamlandı. Katar Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı kapsamında 12,7 mm ve 7,62 mm makineli tüfek ve antitank füzesi entegre edilebilen Serdar Tanksavar Füze Sistemi teslimatlarına devam edildi. ASELSAN, UKSS’lerin yurt içi ve dışındaki teslimatlarını yoğun şekilde sürdürürken farklı ihtiyaçlara uygun yeni çözümler ve çeşitli silah seçeneklerinin sistemde kullanılabilmesine yönelik geliştirme çalışmaları yürütüyor.