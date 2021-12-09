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Ekonomi ASELSAN'dan 12 milyon dolarlık yeni imza
Ekonomi

ASELSAN'dan 12 milyon dolarlık yeni imza

ASELSAN, uluslararası bir müşterisi ile 11 milyon 950 bin 760 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 10:39:00 -
ASELSAN'dan 12 milyon dolarlık yeni imza

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak imzalanan yurt dışı satış sözleşmesinin toplam bedelinin 11 milyon 950 bin 760 dolar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatın 2022 yılı içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

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