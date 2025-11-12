ASELSAN’dan 1,1 milyar avroluk dev hava savunma anlaşması

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Amine Karahasanoğlu Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 1 milyar 122 milyon avro değerinde yeni sözleşmeler imzalandı. 2027-2030 arasında teslim edilecek projeler, Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma kapasitesini güçlendirecek.

Türkiye savunma sanayisinde yeni bir kilometre taşına imza atıldı. ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, mevcut hava savunma sistemlerinin seri üretimine ek olarak toplam 1 milyar 122 milyon 139 bin 260 avro tutarında yeni sözleşmeler imzalandı.

 

SavunmaSanayiST.com‘un aktardığına göre, yapılan anlaşmalar kapsamında teslimatların 2027-2030 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sözleşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin hava savunma gücünü bir üst seviyeye taşıyacak bu adımın stratejik önemine vurgu yaptı:

“Ülkemizin katmanlı hava savunma gücünü ileriye taşıyacak stratejik bir sözleşmeye daha imza attık. Bu, yalnızca üretim kapasitemizin değil, sahada sunduğumuz çözümlere olan güvenin de göstergesidir. Devletimizin liderliğinde ‘ÇELİK KUBBE’yi adım adım örmeye devam ediyoruz.”

 

ASELSAN, kara ve deniz platformlarında kullanılabilen çok katmanlı hava savunma sistemleriyle Türkiye’nin savunma ağını güçlendiriyor. Her biri farklı tehdit türlerine karşı özel olarak geliştirilen sistemler arasında KORKUT, GÖKDENİZ, HİSAR-A, HİSAR-O ve SİPER yer alıyor.

  • KORKUT: Dakikada 1.100 atım yapabilen, İHA ve hava hedeflerine karşı “şarapnel bulutu” ile yüksek etkinlik sağlayan mobil sistem.

 

  • GÖKDENİZ: Deniz platformları için geliştirilen, gemisavar füze ve İHA’lara karşı tam otomatik koruma sağlayan milli sistem.

 

  • HİSAR-A / HİSAR-O: ASELSAN ve ROKETSAN iş birliğiyle geliştirilen, kısa ve orta menzilli hava savunma sistemleri.

 

  • SİPER: ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK-SAGE ortaklığında geliştirilen uzun menzilli hava savunma sistemi; Türkiye’nin “Çelik Kubbe” mimarisinin en üst katmanını oluşturuyor.

 

Bu dev anlaşmayla Türkiye, yerli ve milli hava savunma altyapısını güçlendirmede yeni bir aşamaya geçmiş oldu. Uzmanlar, projenin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin hava tehditlerine karşı tam bağımsız savunma kabiliyeti kazanacağını belirtiyor.

