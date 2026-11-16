Kalkıştan 10 dakika sonra kayboldu! İçinde 40 tane...
ABD'li Boeing ve Lockheed Martin ortaklığında üretilen ULA yapımı Vulcan roketi, kalkışından 10 dakika sonra arızalandı. İçinde Amazona ait 40 uydu taşıyan roket uzaya ulaşamadan kayboldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'li Boeing ve Lockheed Martin ortaklığında üretilen ULA yapımı Vulcan roketi, kalkışından 10 dakika sonra arızalandı. İçinde Amazona ait 40 uydu taşıyan roket uzaya ulaşamadan kayboldu.
ABD'li havacılık ve savunma şirketleri Boeing ile Lockheed Martin'in ortak girişimi United Launch Alliance'a (ULA) ait Vulcan roketi, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldıktan kısa süre sonra arızalandı. Roket havalandıktan yaklaşık 10 dakika sonra meydana gelen arızanın nedeni henüz belirlenemedi. Roketin, Amazon'un uydu interneti ağı Leo için taşıdığı 40 uyduyu yörüngeye ulaştıramadı. Şirketten yapılan açıklamada "Fırlatma Direktörümüzden alınan verilere dayanarak, Vulcan roketinin uçuşun 10'uncu dakikasında bir anormallik yaşadığını ve Amazon'un uydularını yörüngeye ulaştıramadığını doğruluyoruz." ifadelerini kullandı.
Şirket, arızanın yeni meydana geldiğini belirterek, "Her uçuş veri üretir ve bize bir şeyler öğretir. Olay henüz gerçekleştiği için bugün ne olduğunu anlamamızı sağlayacak somut verilere henüz sahip değiliz." açıklamasını yaptı. Uçuşun başarısızlığa uğramasına neden olan arızanın ardından başlatılacak teknik incelemenin aylar sürebileceği ve bu süre boyunca Vulcan roketinin uçuşlarının durdurulabileceği belirtiliyor. Bu durum, sektördeki diğer roket arızaları ve teknik sorunların yanı sıra SpaceX'in Falcon 9 roketinin gelecekte hizmetten çekilmesine ilişkin belirsizliklerin de etkisiyle ABD'nin uzaya uydu gönderme kapasitesindeki sıkıntıyı derinleştirebilir.
9 AY SONRA YENİDEN FIRLATILMIŞTI Dünkü uçuş, Vulcan roketinin 2024'teki ilk fırlatmasından bu yana gerçekleştirdiği beşinci görev oldu. Roket, katı yakıtlı yan iticileri ve ana BE-4 motorlarıyla ilgili ayrı teknik incelemeler nedeniyle verilen uzun aranın ardından 9 ay sonra ilk kez fırlatıldı. BE-4 motorları, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin uzay şirketi tarafından üretiliyor. Vulcan'ın yan iticileri, son iki uçuşunda karşılaşılan sorunlar nedeniyle mercek altındaydı. Bu görevlerden biri, şubat ayında ABD Uzay Kuvvetleri için gerçekleştirilmişti. Her iki uçuşta da roketler taşıdıkları yükleri yörüngeye ulaştırmayı başarmıştı. Ancak Pentagon, ulusal güvenlik amaçlı yüklerin taşınmasına yeniden izin vermeden önce Vulcan'ın Amazon görevindeki performansını görmek istiyordu.
AMAZON'A YENİ DARBE Vulcan roketinin bu başarısızlığı, Amazon'un uydu internet ağı Leo'yu kurma çabalarına yeni bir darbe vurdu. Şirket, uydularını yörüngeye yerleştirmek için büyük ölçüde üçüncü taraf fırlatma sağlayıcılarına bağımlı. Ancak bu şirketlerin birçoğu da teknik sorunlar nedeniyle uçuşlarına ara vermek zorunda kaldı veya başarısız fırlatmalar yaşadı. Mayıs ayında New Glenn roketinin patlaması da Amazon Leo uydularını taşıyacak fırlatmadan yalnızca birkaç gün önce gerçekleşmişti. Bu sorunlar Amazon'un SpaceX'in geniş Starlink uydu internet ağına rakip olma hedefini sürekli geciktiriyor. Starlink'in dünya genelinde 11 binden fazla uydusu ve milyonlarca müşterisi bulunuyor.
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