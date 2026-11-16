Kalkıştan 10 dakika sonra kayboldu! İçinde 40 tane...

Şirket, arızanın yeni meydana geldiğini belirterek, "Her uçuş veri üretir ve bize bir şeyler öğretir. Olay henüz gerçekleştiği için bugün ne olduğunu anlamamızı sağlayacak somut verilere henüz sahip değiliz." açıklamasını yaptı. Uçuşun başarısızlığa uğramasına neden olan arızanın ardından başlatılacak teknik incelemenin aylar sürebileceği ve bu süre boyunca Vulcan roketinin uçuşlarının durdurulabileceği belirtiliyor. Bu durum, sektördeki diğer roket arızaları ve teknik sorunların yanı sıra SpaceX'in Falcon 9 roketinin gelecekte hizmetten çekilmesine ilişkin belirsizliklerin de etkisiyle ABD'nin uzaya uydu gönderme kapasitesindeki sıkıntıyı derinleştirebilir.