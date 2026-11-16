  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Evde yapılan nefis tarif: Kokoş kurabiye adıyla tanınan kurabiye... Misafir çatlatan lezzet için püf noktasına dikkat TOGG zirveye göz kırptı: Otomobilin şampiyonları belli oldu Allah ölümün bile hayırlısını versin: Arnavutköy'de feci şekilde can verdi! Sıcak gelişme: Katil uçaklar askeri üsse indi İbn-i Sina bin yıl önce öve öve bitiremedi: Muşmulanın yararı bakın nasıl! 40 yaş üstü beşbıyık adıyla biliniyor İçişleri Bakanlığı duyurdu! 32 şüpheli tutuklandı Ev ve araç alacaklar dikkat! Noter adıyla 'güvenli kapora' tuzağı: Sakın o IBAN'a para göndermeyin Sıcak gelişme: Fenerbahçe Sporting'e teklif yapacak: Zalazar sesleri İşin sırrı bu besinde: Yiyenin tadı damağında kalıyor, bol bol tüketin! Ayva kilo aldırır mı?
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Kalkıştan 10 dakika sonra kayboldu! İçinde 40 tane...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kalkıştan 10 dakika sonra kayboldu! İçinde 40 tane...

ABD'li Boeing ve Lockheed Martin ortaklığında üretilen ULA yapımı Vulcan roketi, kalkışından 10 dakika sonra arızalandı. İçinde Amazona ait 40 uydu taşıyan roket uzaya ulaşamadan kayboldu.

1
#1
Foto - Kalkıştan 10 dakika sonra kayboldu! İçinde 40 tane...

ABD'li havacılık ve savunma şirketleri Boeing ile Lockheed Martin'in ortak girişimi United Launch Alliance'a (ULA) ait Vulcan roketi, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldıktan kısa süre sonra arızalandı. Roket havalandıktan yaklaşık 10 dakika sonra meydana gelen arızanın nedeni henüz belirlenemedi. Roketin, Amazon'un uydu interneti ağı Leo için taşıdığı 40 uyduyu yörüngeye ulaştıramadı. Şirketten yapılan açıklamada "Fırlatma Direktörümüzden alınan verilere dayanarak, Vulcan roketinin uçuşun 10'uncu dakikasında bir anormallik yaşadığını ve Amazon'un uydularını yörüngeye ulaştıramadığını doğruluyoruz." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Kalkıştan 10 dakika sonra kayboldu! İçinde 40 tane...

Şirket, arızanın yeni meydana geldiğini belirterek, "Her uçuş veri üretir ve bize bir şeyler öğretir. Olay henüz gerçekleştiği için bugün ne olduğunu anlamamızı sağlayacak somut verilere henüz sahip değiliz." açıklamasını yaptı. Uçuşun başarısızlığa uğramasına neden olan arızanın ardından başlatılacak teknik incelemenin aylar sürebileceği ve bu süre boyunca Vulcan roketinin uçuşlarının durdurulabileceği belirtiliyor. Bu durum, sektördeki diğer roket arızaları ve teknik sorunların yanı sıra SpaceX'in Falcon 9 roketinin gelecekte hizmetten çekilmesine ilişkin belirsizliklerin de etkisiyle ABD'nin uzaya uydu gönderme kapasitesindeki sıkıntıyı derinleştirebilir.

#3
Foto - Kalkıştan 10 dakika sonra kayboldu! İçinde 40 tane...

9 AY SONRA YENİDEN FIRLATILMIŞTI Dünkü uçuş, Vulcan roketinin 2024'teki ilk fırlatmasından bu yana gerçekleştirdiği beşinci görev oldu. Roket, katı yakıtlı yan iticileri ve ana BE-4 motorlarıyla ilgili ayrı teknik incelemeler nedeniyle verilen uzun aranın ardından 9 ay sonra ilk kez fırlatıldı. BE-4 motorları, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin uzay şirketi tarafından üretiliyor. Vulcan'ın yan iticileri, son iki uçuşunda karşılaşılan sorunlar nedeniyle mercek altındaydı. Bu görevlerden biri, şubat ayında ABD Uzay Kuvvetleri için gerçekleştirilmişti. Her iki uçuşta da roketler taşıdıkları yükleri yörüngeye ulaştırmayı başarmıştı. Ancak Pentagon, ulusal güvenlik amaçlı yüklerin taşınmasına yeniden izin vermeden önce Vulcan'ın Amazon görevindeki performansını görmek istiyordu.

#4
Foto - Kalkıştan 10 dakika sonra kayboldu! İçinde 40 tane...

AMAZON'A YENİ DARBE Vulcan roketinin bu başarısızlığı, Amazon'un uydu internet ağı Leo'yu kurma çabalarına yeni bir darbe vurdu. Şirket, uydularını yörüngeye yerleştirmek için büyük ölçüde üçüncü taraf fırlatma sağlayıcılarına bağımlı. Ancak bu şirketlerin birçoğu da teknik sorunlar nedeniyle uçuşlarına ara vermek zorunda kaldı veya başarısız fırlatmalar yaşadı. Mayıs ayında New Glenn roketinin patlaması da Amazon Leo uydularını taşıyacak fırlatmadan yalnızca birkaç gün önce gerçekleşmişti. Bu sorunlar Amazon'un SpaceX'in geniş Starlink uydu internet ağına rakip olma hedefini sürekli geciktiriyor. Starlink'in dünya genelinde 11 binden fazla uydusu ve milyonlarca müşterisi bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Biri

Beter olsunlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Feke adeta renk denizine döndü
Yaşam

Feke adeta renk denizine döndü

Yüzde 80’i ormanlarla kaplı Feke’de sonbaharla birlikte yeşilin yerini sarı, turuncu ve kızıl tonlar aldı.
Kuruluşunun. 43. yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı
Gündem

Kuruluşunun. 43. yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Dışişleri Bakanlığından Filistin mesajı!
Gündem

Dışişleri Bakanlığından Filistin mesajı!

Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında Türkiye'nin sarsılmaz desteği..
Türkiye'de karayollarında yeni dönem! 52 noktaya İHA'lar iniş kalkış yapabilecek
Gündem

Türkiye'de karayollarında yeni dönem! 52 noktaya İHA'lar iniş kalkış yapabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım altyapısında dikkat çeken yeni bir uygulamayı duyurdu. Afet ve acil duru..
Ekonomiye 50 milyar dolarlık katkı!
Ekonomi

Ekonomiye 50 milyar dolarlık katkı!

Türkiye tarihinin en büyük doğrudan yabancı yatırımlarından biri olan Akkuyu NGS, millî gelire iki katlık çarpan etkisi yapacak. Akkuyu Nükl..
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca!
Yerel

Film sahnelerini aratmayan kovalamaca!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeki araçların camlarını kırarak ortalığı birbirine katan bir şahıs, ihbar üzerine olay yerine gele..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23