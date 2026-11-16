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Bu hamle ortalığı karıştıracak: Djalo'ya bariz ilgi var: Beşiktaş satacak mı?

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Bu hamle ortalığı karıştıracak: Djalo'ya bariz ilgi var: Beşiktaş satacak mı?

Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Tiago Djalo'ya birçok kulübün ilgi gösterdiği öğrenildi. Eğer satış kararı çıkarsa, yönetim bu bölgeye ekstra takviye yapacak.

#1
Foto - Bu hamle ortalığı karıştıracak: Djalo'ya bariz ilgi var: Beşiktaş satacak mı?

Beşiktaş kış döneminde kadrosuna lider özellikli bir stoper katmak istiyor. Ancak takviye dışında ayrılıklar da yaşanacak. Ve bu isimlerden biri Tiago Djalo olabilir. 26 yaşındaki savunmacıyla çok sayıda Portekiz ve İtalyan ekibinin ilgilendiği öğrenildi...

#2
Foto - Bu hamle ortalığı karıştıracak: Djalo'ya bariz ilgi var: Beşiktaş satacak mı?

Kartal, 1.90 boyundaki oyuncuyu 2025 yazında Juventus'tan almıştı. 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödendi (bonuslarla 4.5 milyona çıkabiliyor). Tiago Djalo'yla 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme yapıldı. Beşiktaş Yönetimi'nin yoğun ilgi gösterilen futbolcuyu iyi bir teklif gelmesi halinde satacağı öğrenildi.

#3
Foto - Bu hamle ortalığı karıştıracak: Djalo'ya bariz ilgi var: Beşiktaş satacak mı?

Bu durumda 1 değil, 2 stoper takviyesi yapılması bekleniyor. Çok tepki gösterilen Emmanuel Agbadou'nun ayrılma ihtimali ise oldukça düşük. Çünkü Fildişi Sahilli futbolcunun hem bonservis bedeli hem de senelik ücreti yüksek... Avrupa'dan bir takımın bu maliyetlerin altına girmesi zor gözüküyor.

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