Bu hamle ortalığı karıştıracak: Djalo'ya bariz ilgi var: Beşiktaş satacak mı?

Bu durumda 1 değil, 2 stoper takviyesi yapılması bekleniyor. Çok tepki gösterilen Emmanuel Agbadou'nun ayrılma ihtimali ise oldukça düşük. Çünkü Fildişi Sahilli futbolcunun hem bonservis bedeli hem de senelik ücreti yüksek... Avrupa'dan bir takımın bu maliyetlerin altına girmesi zor gözüküyor.