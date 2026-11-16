İşitme kaybında bu belirtilere dikkat

"Kulakta çınlama ilk habercilerden" İşitme kaybının fizyolojik belirtilerine de dikkat çeken Özmen, kulakta çınlama, seslerin boğuk duyulması ve ince sesleri algılamakta zorlanmanın önemli işaretler olduğunu belirterek, "Kulakta ıslık, rüzgar, çınlama gibi seslerin duyulması aslında işitme kaybının ilk habercisidir. Seslerin boğuk gelmesi, yani insanların sanki elleriyle ağızlarını kapatmış gibi konuşuyor duyulması da öyle. Kadın ve çocuk sesleri ya da kuş cıvıltıları gibi ince sesleri duymakta zorlanmak, kulaklarda dolgunluk hissi de bu belirtiler arasında" ifadelerini kullandı. Televizyonun sesini yüksek açmak ve telefonda hoparlör kullanmayı tercih etmek gibi davranış değişikliklerinin de işitme kaybına işaret edebileceğini kaydeden Özmen, "Bu durum ilerlediğinde işitme kaybı olan bireyler kendilerini izole etmeye başlar. Tekrar ettirmekten çekinir, dalga geçilmesinden korkarlar. Böylece başlayan sosyal izolasyon, özellikle yaşlı hastalarda demans gibi hastalıklara zemin hazırlar" dedi. "Kulaklıkta 60 desibel uyarısı" Gürültünün işitme kaybına neden olan önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Özmen, "60 desibeli geçmeden dinleme kuralını hiç uygulamıyoruz. Yüksek sese uzun süre maruz kalırsak kulağın içindeki tüylü hücreler zarar görür ve işitme kaybı oluşur ya da artar. Kulaklık kullanırken düşük ses seviyesi tercih edilmeli, 60 desibel aşılmamalı. Artık telefonlarda ve kulaklıklarda yüksek ses uyarıları var, bunlara mutlaka dikkat edilmeli" şeklinde konuştu. Gürültülü ortamlarda çalışanların kulak koruyucu kullanmasının önemine değinen Özmen, "Fabrikada çok yüksek sesli bir yerde çalışan biri 'Kulağım rahatsız oluyor, söyleneni duymuyorum' diyerek kulak koruyucu kullanmıyor. Ancak bu, ilerleyen dönemde mesleki işitme kayıplarına yol açıyor. Ayrıca düğün, konser, stadyum gibi yüksek sesli yerlerde ve gürültü kaynaklarının yakınında da uzun süre kalınmamalı" ifadelerini kullandı.