İşitme kaybında bu belirtilere dikkat

"Bebeklerde işitme belirtilerine dikkat" Yenidoğan işitme taramasının önemine de değinen Özmen, bebeklere doğumdan sonraki 24 saat içerisinde işitme testi yapıldığını belirterek, "Taramadan geçemeyen bebekler bir ay içinde yeniden çağrılır, ilk üç aya kadar tarama, sonrasında klinik testlerle değerlendirme yapılarak, kayıp tespit edilmesi halinde cihazlandırma ya da eğitim süreciyle aileler yönlendirilmektedir. Bebeğin bir yaşına gelmeden 'gel', 'git', 'su', 'ver' gibi tek heceli kelimeleri söylemeye başlaması gerekir. Bunları söylemiyorsa, göz teması kurmuyorsa, seslenildiğinde dönüp bakmıyorsa mutlaka bir doktor ya da uzmanla görüşülmesi önerilmektedir" diye konuştu. "İşitme cihazı da gözlük gibidir" İşitme cihazı kullanımına yönelik önyargıların hastaların tedavi sürecini olumsuz etkilediğini dile getiren Özmen, cihaz kullanımının ertelenmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Cihaz kullanmaları gerektiğini söylediğimiz hastalardan 'Dalga geçerler, ayıplarlar' cevabını alıyoruz. Oysa gözlük nasıl görmemize yarıyorsa, işitme cihazı da duymamıza yarar ve bizi sosyal izolasyondan korur. 'İşitme kaybım biraz daha ilerlesin, sonra cihaz kullanırım' diye bir şey yok. Kulaktaki hücreler ölmeye başladıktan sonra en iyi cihazı kullansanız da onları geri getiremezsiniz" dedi. Kulak içi cihazların her işitme kaybı türüne uygun olmayabileceğini belirten Özmen, "Kulak içi cihazlar her işitme kaybını karşılamayabilir, önemli olan cihazın fiyatı değil hastanın ondan alabildiği verimdir. Cihazın doğru merkezden alınması, doğru temizlenmesi ve doğru kullanılması da çok önemlidir. Toz partikülleri cihazın mikrofonlarını tıkayabilir. Bu nedenle cihaz çıkarıldıktan sonra tezgahın üstüne ya da cebe koyulmamalı; nemlenmemesi için koruyucu kabında saklanmalıdır. Pilleri düzenli kontrol edilmeli, şarjlıysa düzenli şarj edilmeli" ifadelerini kullandı.