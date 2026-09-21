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Gündem Ümit Özdağ’dan gündeme bomba gibi düşen Öcalan çıkışı: Evleneceği kişi bile belli
Gündem

Ümit Özdağ’dan gündeme bomba gibi düşen Öcalan çıkışı: Evleneceği kişi bile belli

Yeniakit Publisher
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Ümit Özdağ’dan gündeme bomba gibi düşen Öcalan çıkışı: Evleneceği kişi bile belli

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Abdullah Öcalan’ın İmralı’da aile kurmak ve evlenmek istediğini öne sürdü. Sözcü TV canlı yayınında konuşan Özdağ, evleneceği kişinin de aylardır Ankara çevrelerinde konuşulduğunu söyledi ancak isim açıklamadı. Söz konusu evlilik planına ilişkin kamuya açık resmî bir doğrulama bulunmuyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu programda Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki koşullarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özdağ, İmralı Adası’nda Öcalan’ın kullanımına yönelik hazırlandığı belirtilen yaklaşık 250 metrekarelik bahçeli konut üzerinden yeni bir iddiayı gündeme taşıdı.

“Aile kurmak, evlenmek istiyor”

Özdağ, Öcalan’ın söz konusu konutta yalnızca görüşmeler gerçekleştirmeyeceğini öne sürerek, aile kurma isteğinin bulunduğunu söyledi.

Zafer Partisi lideri, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Aile kurma isteği var. Evlenmek isteği var. Net bir bilgi bu.”

Özdağ daha sonra dikkat çeken iddiasını bir adım ileri taşıyarak, evlilik için düşünülen kişinin Ankara çevrelerinde uzun süredir konuşulduğunu söyledi.

“Evleneceği kişi dahi aylardan beri konuşuluyor”

Özdağ, “Evleneceği kişi dahi aylardan beri konuşuluyor Ankara çevrelerinde” ifadelerini kullandı. Ancak söz konusu kişinin kim olduğuna ilişkin herhangi bir isim vermedi.

Özdağ ayrıca Öcalan’ın koşullarına ilişkin yürütüldüğünü söylediği süreci de eleştirdi.

Öte yandan Özdağ’ın Öcalan’ın evlilik hazırlığı yaptığı ve evleneceği kişinin belirlendiği yönündeki açıklamasını doğrulayan kamuya açık resmî bir açıklama şu ana kadar bulunmuyor. Haberlerde de iddianın Özdağ’ın beyanına dayandığı belirtiliyor.

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Yorumlar

Mosafit

Bir çeyrek takarsın artık.

Aydin

Bu pislik sahtekar zafer deyil bence kara ve yanalanci duzenbaz bözdag ve alcaklari hayatiniz yalan ve oturdugunuz yerde insanlari karalamak iftira atmak bu pislikler bu ulkenin yuz karalari
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