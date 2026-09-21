Ümit Özdağ’dan gündeme bomba gibi düşen Öcalan çıkışı: Evleneceği kişi bile belli

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu programda Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki koşullarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özdağ, İmralı Adası’nda Öcalan’ın kullanımına yönelik hazırlandığı belirtilen yaklaşık 250 metrekarelik bahçeli konut üzerinden yeni bir iddiayı gündeme taşıdı.

“Aile kurmak, evlenmek istiyor”

Özdağ, Öcalan’ın söz konusu konutta yalnızca görüşmeler gerçekleştirmeyeceğini öne sürerek, aile kurma isteğinin bulunduğunu söyledi.

Zafer Partisi lideri, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Aile kurma isteği var. Evlenmek isteği var. Net bir bilgi bu.”

Özdağ daha sonra dikkat çeken iddiasını bir adım ileri taşıyarak, evlilik için düşünülen kişinin Ankara çevrelerinde uzun süredir konuşulduğunu söyledi.

“Evleneceği kişi dahi aylardan beri konuşuluyor”

Özdağ, “Evleneceği kişi dahi aylardan beri konuşuluyor Ankara çevrelerinde” ifadelerini kullandı. Ancak söz konusu kişinin kim olduğuna ilişkin herhangi bir isim vermedi.

Özdağ ayrıca Öcalan’ın koşullarına ilişkin yürütüldüğünü söylediği süreci de eleştirdi.

Öte yandan Özdağ’ın Öcalan’ın evlilik hazırlığı yaptığı ve evleneceği kişinin belirlendiği yönündeki açıklamasını doğrulayan kamuya açık resmî bir açıklama şu ana kadar bulunmuyor. Haberlerde de iddianın Özdağ’ın beyanına dayandığı belirtiliyor.