Fon soruşturmasında yeni gözaltılar başladı: Katılımevim detayı dikkat çekti
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Fon soruşturması genişletiliyor. Soruşturma kapsamında 15 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayla ilgili ortaya çıkan SPK raporunda, Katılım Evim Tasarruf Finansmanı AŞ'de Piyasa Dolandırıcılığı gerçekleştirildiği saptandı.
ermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'daki sert dalgalanmaların ardından 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 yatırım fonu için tasfiye kararı aldı.
Bu kararın ardından başlatılan soruşturma kapsamında operasyonlar düzenleniyor. Bazı fon yöneticileri gözaltına alınmıştı.
Yürütülen soruşturması genişledi. Bu sabah 15 şüpheli daha gözaltına alındı.
15 şüphelinin, SPK'nın 17.09.2026 tarihli Denetleme Raporu doğrultusunda düzenlenen yeni operasyonla, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.
Söz konusu SPK raporunda, Katılım Evim Tasarruf Finansmanı AŞ'de Piyasa Dolandırıcılığı gerçekleştirildiği saptandı.
ŞU AN KADAR KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Tera yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmıştı.
Dün Akşam saatlerinde de İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve malvarlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
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