Adana'da korkutan deprem: Diğer illerden de hissedildi

Adana'da merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

ADANA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) yer alan verilere göre, saat 04.02'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 5 olduğu belirtildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı kentte büyük paniğe neden oldu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

AFAD, Adana merkezli deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Saat 04.02'de merkez üssü ilimiz Saimbeyli ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında an itibarıyla, olumsuz herhangi bir durum bulunmamakta olup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar yoktur. AFAD ile ilgili ekiplerimiz tarafından saha tarama çalışmaları devam etmekte olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."