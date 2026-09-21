  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hocanın kavuğu beynini sulandırmıştı: Mandıra Filozofu, gerdekli rezil benzetme için ifadeye çağrıldı BM’den dünyaya seslenecek! Başkan Erdoğan Amerika'ya gitti Fon soruşturmasında yeni gelişme: 4 şirket için MASAK'a yeni inceleme talebi Siyonist rejimin maşası haddini yine aştı: Ugandalı meczuptan Türkiye’ye yeni küstahlık Savcı odasındaki görüntüyle gündeme gelmişti ‘Hallederiz’ Buket bu kez halledemedi Trump anket açtı: Yapay zekaya 3 yeni isim Bakan Akın Gürlek duyurdu: 2 sır perdesi daha aralandı Sapkın örgütler, terör listesine alınarak faaliyetleri yasaklanmalı! LGBTİ’li sapkınlar ahlak teröristi İBB ek iddianamesinde Dilek İmamoğlu detayı! Milyonların izinden yeğeni çıktı ‘Vahim iddialar var’ Gıda dedektifliği değil Resmen domuzluk!
Dünya Gece yarısı peş peşe patlamalar! Cephanelik havaya uçtu
Dünya

Gece yarısı peş peşe patlamalar! Cephanelik havaya uçtu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Gece yarısı peş peşe patlamalar! Cephanelik havaya uçtu

Suriye’nin Halep kentinin güneyindeki El-Eis bölgesi gece saatlerinde peş peşe şiddetli patlamalarla sarsıldı. Suriye ordusuna ait bir askeri noktada meydana gelen patlamaların mühimmat deposundan kaynaklandığı belirtilirken, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri Halep-Şam yolunu ve bölgeye çıkan yolları kapattı.

Suriye’nin Halep kentinin güney kırsalında bulunan El-Eis kasabası yakınlarında gece saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. İlk patlamanın ardından bölgede art arda patlamalar duyulurken, gökyüzüne yoğun duman yükseldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, patlamanın El-Eis çevresindeki Suriye ordusuna ait askeri noktalardan birinde meydana geldiğini duyurdu. Yerel kaynaklarda ise patlamaların bir silah ve mühimmat deposunda gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

İlk belirlemelere göre 4 yaralı

SANA’nın aktardığı son bilgilere göre patlamalarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Sivil savunma ekipleri, bölge çevresindeki evleri tahliye etmeye başladı.

Halep Sivil Savunma Operasyonları Komutanı Faysal Muhammed Ali, patlamaların devam etmesinin ambulans ve kurtarma ekiplerinin bölgenin merkezine ulaşmasını güçleştirdiğini belirterek vatandaşlara patlama alanından uzak durmaları çağrısında bulundu.

Halep-Şam yolu kapatıldı

Patlamaların ardından Halep’te güvenlik birimleri alarma geçti. Halep-Şam yolu ile patlamaların meydana geldiği bölgeye ulaşan yollar güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Halep Valisi Azzam el-Garib de El-Eis ve çevresindeki vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını, patlama bölgesine yaklaşmamalarını istedi. Hastaneler, ambulanslar ve acil müdahale ekiplerinin hazır bekletildiği bildirildi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor

Suriye makamları patlamanın kesin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yetkililer olayın niteliği ve patlamaya neyin yol açtığını belirlemek üzere inceleme başlattı.

Bölgede art arda meydana gelen patlamaların ardından güvenlik önlemleri sürdürülüyor.

Halep’te 38 öğrenci diplomasını aldı: TMV öğrencilerinin mezuniyet coşkusu
Halep’te 38 öğrenci diplomasını aldı: TMV öğrencilerinin mezuniyet coşkusu

Dünya

Halep’te 38 öğrenci diplomasını aldı: TMV öğrencilerinin mezuniyet coşkusu

Halep kırsalında şiddetli patlamalar: Mühimmat deposu iddiası
Halep kırsalında şiddetli patlamalar: Mühimmat deposu iddiası

Dünya

Halep kırsalında şiddetli patlamalar: Mühimmat deposu iddiası

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23