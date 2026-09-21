Gece yarısı peş peşe patlamalar! Cephanelik havaya uçtu

Suriye’nin Halep kentinin güney kırsalında bulunan El-Eis kasabası yakınlarında gece saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. İlk patlamanın ardından bölgede art arda patlamalar duyulurken, gökyüzüne yoğun duman yükseldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, patlamanın El-Eis çevresindeki Suriye ordusuna ait askeri noktalardan birinde meydana geldiğini duyurdu. Yerel kaynaklarda ise patlamaların bir silah ve mühimmat deposunda gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

İlk belirlemelere göre 4 yaralı

SANA’nın aktardığı son bilgilere göre patlamalarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Sivil savunma ekipleri, bölge çevresindeki evleri tahliye etmeye başladı.

Halep Sivil Savunma Operasyonları Komutanı Faysal Muhammed Ali, patlamaların devam etmesinin ambulans ve kurtarma ekiplerinin bölgenin merkezine ulaşmasını güçleştirdiğini belirterek vatandaşlara patlama alanından uzak durmaları çağrısında bulundu.

Halep-Şam yolu kapatıldı

Patlamaların ardından Halep’te güvenlik birimleri alarma geçti. Halep-Şam yolu ile patlamaların meydana geldiği bölgeye ulaşan yollar güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Halep Valisi Azzam el-Garib de El-Eis ve çevresindeki vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını, patlama bölgesine yaklaşmamalarını istedi. Hastaneler, ambulanslar ve acil müdahale ekiplerinin hazır bekletildiği bildirildi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor

Suriye makamları patlamanın kesin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yetkililer olayın niteliği ve patlamaya neyin yol açtığını belirlemek üzere inceleme başlattı.

Bölgede art arda meydana gelen patlamaların ardından güvenlik önlemleri sürdürülüyor.