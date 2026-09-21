Ali Karahasanoğlu’ndan Yavuz Ağıralioğlu’na “geçersiz oy” tepkisi: Nedir bu iş Yavuz Bey?

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, “İddialı siyaset ama geçersiz oy. Nedir bu iş Yavuz Bey” başlıklı bugünkü köşe yazısında Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nu eleştirdi. Karahasanoğlu’nun yazısının merkezinde Ağıralioğlu’nun 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundaki oy tercihi yer aldı.

Ağıralioğlu’nun aktarılan açıklamasına göre, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yapmayarak oy pusulasına iki mühür bastı ve oyunu bilinçli olarak geçersiz hale getirdi.

“İddialı siyaset ama geçersiz oy”

Karahasanoğlu, Ağıralioğlu’nun geçmiş konuşmalarındaki din, iman, vatan ve bayrak vurgularını hatırlatarak, bu söylemlerle seçimde iki adaydan birini tercih etmemesi arasında siyasi bir tutarsızlık bulunduğu görüşünü dile getirdi.

Ağıralioğlu’nun Anahtar Parti'yi kurarken ortaya koyduğu iddialı siyasi hedeflere de değinen Karahasanoğlu, bir siyasetçinin ülkeyi yönetmeye talip olurken kritik bir seçimde tercihsiz kalmasını sorguladı.

Ağıralioğlu: İki mühür bastım, oyum iptal oldu

Yazıda Ağıralioğlu’nun sözlerine de yer veren Karahasanoğlu, Anahtar Parti liderinin “İlkesizlik yapmak istemedim. Yani iki tane mühür bastım, oyum böylelikle iptal oldu” açıklamasını aktardı.

Karahasanoğlu ise yazısını, Ağıralioğlu’nun büyük siyasi hedeflerle ortaya çıkmasına rağmen sandıktaki tutumunun bu söylemlerle bağdaşıp bağdaşmadığını sorgulayarak tamamladı.

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>