Asırlardır yanlış biliniyormuş: Beyin hakkındaki gerçek bilim dünyasını şok etti!
Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada beyinin ilk gelişim sürecinde iki farklı öncül hücreden meydana geldiği sonucuna varıldı.
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Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada beyinin ilk gelişim sürecinde iki farklı öncül hücreden meydana geldiği sonucuna varıldı.
İnsan beyninin gelişimini inceleyen araştırmacılar, beynin tamamının tek bir ana öncül hücre grubundan geliştiği yönündeki modele ilişkin yeni bulgular elde etti. Araştırmaya göre beynin ön ve arka bölümlerinin gelişim yolları, embriyonun temel vücut planının şekillendiği gastrulasyon döneminde birbirinden ayrılıyor.
Bu aşamada tespit edilen iki farklı hücre grubundan biri daha sonra ön beyni, diğeri ise arka beyni oluşturan hücrelere dönüşüyor.
İKİ GRUP FARKLI GENETİK TALİMATLARI İZLİYOR Araştırmacıların dikkat çektiği nokta yalnızca hücrelerin farklı kökenlerden gelmesi değil. İki hücre grubunda genetik talimatların düzenlenme biçiminin de birbirinden farklı olduğu belirlendi. Bu durum, beynin ön ve arka bölümlerinin gelişimin oldukça erken aşamasından itibaren farklı biyolojik programları takip ettiğini gösteriyor.
Stanford Üniversitesi gelişim biyoloğu Kyle Loh, bu iki parçalı gelişim düzeninin çok eski bir evrimsel mekanizmanın kalıntısı olabileceğini belirtti.
MİLYONLARCA YILLIK BİR GEÇMİŞİ OLABİLİR Araştırmanın dikkat çeken yönlerinden biri de bulguların evrimsel geçmişi. İnsanlarla uzak ortak atalara sahip bazı deniz canlılarında benzer sinir sistemi yapılanmalarının bulunması, beynin farklı bölümlerinin iki ayrı gelişim yoluna ayrılmasının yüz milyonlarca yıl öncesine uzanabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.
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