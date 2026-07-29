ASELSAN'dan bir ilk! Daha önce böylesi olmadı

ASELFLIR-500’ün öne çıkan diğer bir özelliği ise yapay zeka yetenekleri. Sistem, farklı sensörlerden elde edilen görüntüleri gerçek zamanlı analiz ederek araç, insan, yapı veya diğer hedefleri uzun mesafelerden otomatik bir şekilde tespit edebiliyor. Sistemin görüntü stabilizasyon yeteneği de dikkat çekiyor. Hava araçları yüksek hızda manevra yaparken oluşan titreşimler görüntü kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor. ASELFLIR-500, dört eksenli gimbal ve iki eksenli optik stabilizasyon sistemi sayesinde bu titreşimleri büyük ölçüde telafi ediyor. Böylece uçak sert dönüşler gerçekleştirirken veya türbülans altında uçarken bile hedef görüntüde sabit tutulabiliyor.