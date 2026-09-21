7 Avrupa ülkesi Türkiye’ye karşı bildiri yayımladı! Meloni imzalamadı

Türkiye’de 12 Eylül’de başlayan “Ailem Güvende” operasyonları Avrupa ülkelerinin gündemine taşındı. Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, İzlanda, Danimarka ve Hollanda ortak bir açıklama yayımlayarak operasyonlara ilişkin endişelerini dile getirdi.

Ortak metinde Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerine atıfta bulunuldu. İfade özgürlüğü ile barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunulurken LGBTİ+ bireylerle dayanışma mesajı verildi.

İtalya bildiride yok

Yedi ülkenin imzasını taşıyan metinde dikkat çeken ayrıntılardan biri İtalya'nın yer almaması oldu.

Türk basınında yer alan haberlere göre Giorgia Meloni liderliğindeki İtalyan hükümeti, Türkiye'ye yönelik ortak açıklamanın imzalanmaması yönünde talimat verdi. Bu bilgi Sözcü, Nefes ve Halk TV dahil birden fazla Türk medya kuruluşunca aktarıldı; ancak taramada İtalyan hükümetinin bu talimatı kamuoyuna duyurduğu birincil bir açıklamaya ulaşamadım. Bu nedenle “Meloni talimat verdi” kısmını haberlerde aktarılan bilgi olarak vermek daha sağlam olur.

“Ailem Güvende” operasyonlarında 162 şüpheli

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı resmî verilere göre 5 il merkezli 15 ili kapsayan “Ailem Güvende” operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “fuhuş”, “müstehcenlik” ve uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili suçlamalar kapsamında yürütüldüğünü açıkladı.

Meloni hükümetinin politikaları daha önce de gündem olmuştu

Meloni hükümeti daha önce eşcinsel çiftlerin ebeveynlik haklarına ilişkin uygulamalarıyla Avrupa kamuoyunda tartışmaların merkezine gelmişti. İtalya İçişleri Bakanlığı'nın talimatı sonrasında Milano'da eşcinsel çiftlerin çocuklarının doğum kayıtlarına ilişkin uygulamada değişikliğe gidilmişti.