Bombalar uçaklara yüklendi! Trump son anda durdurdu

Ortadoğu’da gerilimi daha da artırabilecek kritik bir kararın son anda durdurulduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Yemen’de Ensarullah Hareketi’nin kontrolündeki hedeflere yönelik Amerikan hava saldırılarına onay vermeye yaklaştığı ancak operasyon başlamadan hemen önce geri adım attığı belirtildi.

New York Times’ın 20 Eylül tarihli özel haberine göre Washington yönetimi yaklaşık iki haftadır Suudi Arabistan’ın ABD’den askeri destek talebini değerlendiriyordu. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da Trump’tan Ensarullah’ın ilerleyişine karşı Amerikan askeri desteği istediği bildirildi.

Hedefler seçildi, bombalar yüklenmeye başladı

Operasyon hazırlığının yalnızca planlama aşamasında kalmadığı aktarıldı.

New York Times’a konuşan ve operasyon hakkında bilgilendirildiği belirtilen iki kaynağa göre Amerikan komutanları hedef listelerini onayladı, saldırıda kullanılacak Amerikan savaş uçakları belirlendi ve askerler bombaları uçaklara yüklemeye başladı.

Saldırı dalgasının başlamasına çok az bir süre kala Trump'ın operasyonu durdurma kararı aldığı bildirildi.

Trump'ın yakın çevresinden Yemen itirazı

Habere göre Trump'ın yakın çalışma çevresindeki birçok isim, ABD'nin Suudi Arabistan'ın Yemen'deki çatışmasına doğrudan katılmasına şüpheyle yaklaştı veya buna karşı çıktı.

Kararın arkasındaki önemli başlıklardan biri de ABD'nin İran'la devam eden çatışmasının Amerikan ordusunun kaynakları üzerinde oluşturduğu baskı oldu. ABD'nin İran'la çatışmasının maliyetinin haziran sonu itibarıyla en az 33,4 milyar dolar olarak hesaplandığı bildirilmişti.

Washington doğrudan saldırı yerine istihbarat desteğine yöneldi

Trump yönetiminin Yemen'i doğrudan vurmak yerine Suudi Arabistan'a istihbarat ve hedef belirleme desteği sağlamayı sürdürdüğü belirtiliyor.

ABC News'e konuşan iki ABD'li yetkili de Washington'ın Suudi Arabistan'a kapsamlı istihbarat ve hedefleme desteği verdiğini, ancak Ensarullah'a karşı doğrudan Amerikan saldırısı planlamadığını açıklamıştı.

Son gelişmeler de Washington'ın bu çizgisini koruduğuna işaret ediyor. Reuters, 20 Eylül'de Trump'ın Ensarullah'a karşı Suudi Arabistan'a doğrudan askeri destek vermediğini bildirdi.