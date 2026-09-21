  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BM’den dünyaya seslenecek! Başkan Erdoğan Amerika'ya gitti Fon soruşturmasında yeni gelişme: 4 şirket için MASAK'a yeni inceleme talebi Siyonist rejimin maşası haddini yine aştı: Ugandalı meczuptan Türkiye’ye yeni küstahlık Savcı odasındaki görüntüyle gündeme gelmişti ‘Hallederiz’ Buket bu kez halledemedi Trump anket açtı: Yapay zekaya 3 yeni isim Bakan Akın Gürlek duyurdu: 2 sır perdesi daha aralandı Sapkın örgütler, terör listesine alınarak faaliyetleri yasaklanmalı! LGBTİ’li sapkınlar ahlak teröristi İBB ek iddianamesinde Dilek İmamoğlu detayı! Milyonların izinden yeğeni çıktı ‘Vahim iddialar var’ Gıda dedektifliği değil Resmen domuzluk! O sapkının ismi Eyüp’e yakışmıyor
İSLAM 21 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

21 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
21 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (21 Eylül 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(١٨) اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاًؕ لَا يَسْتَوُ۫نَ
(١٩) اَمَّا الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوٰىؗ نُزُلاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(18) İman etmiş kimse günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler.

(19) İman edip dünya ve âhirete yararlı işler yapanlara, yapmış olduklarına karşılık, hazır olarak onları bekleyen, huzur içinde kalacakları cennetler vardır.

(Secde Suresi, 32/18-19)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Dünya hayatını insana yaraşır biçimde değerlendirebilenlerin âhiretteki en büyük ödülleri Allah’ın kendilerinden hoşnut olduğunu öğrenmeleri olacaktır. Dünyadaki güzel davranışları karşılığında orada verilecek nimetlerin bu hayattaki tasavvurlara sığmayacağı birçok âyet ve hadisten anlaşılmaktadır.

Resûl-i Ekrem Cenâb-ı Allah’ın, “Ben sâlih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin hayal edemeyeceği şeyler hazırladım” buyurduğunu ifade ettikten sonra Secde sûresinin 17. âyetini okumuştur (Buhârî, “Tefsîr”, 32/1). 19. âyette geçen cennetü’l-me’vâ tamlamasını bazı âlimler müstakil bir isim olarak düşünmüşlerdir; bu anlayışa göre tamlamayı “Me’vâ cenneti” şeklinde ve bir özel isim tarzında çevirmek gerekir.

Fakat hâkim kanaate göre burada geçen “sığınılacak, barınılacak yer” anlamındaki me’vâ kelimesi cenneti nitelemektedir (Bekir Topaloğlu, “Cennet”, DİA, VII, 376); bu sebeple, belirtilen tamlama, meâlinde “huzur içinde kalacakları cennetler” şeklinde çevrilmiştir.

İnsanların dinden bağımsız değer ölçüleri dinî-ilâhî olanlarla örtüşmeyebilir. 18. âyette mümin ile inanmayanların veya günaha batmış bulunanların aynı değerde olmadıkları ortaya konmakta; takip eden âyetlerde de bu değer farkının âhiretteki yansıması açıklanmaktadır.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 355-357


HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   

"Allah'ın en sevdiği sözler dört (tanedir): Sübhanallah, elhamdülillah, Lâ İlahe İllallah, Allahu Ekber. Bunların hangisiyle başlasan sana zarar vermez."

Kaynak: Müslim, Adâb, 12



Not: Namazın farzından sonra okunan duadır



GÜNÜN SÖZÜ:



GÜNÜN FOTOĞRAFI:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

KUL HAKKI KISKACINDA DEDİKODU! Dedikodu ve gıybet, bir toplumun birlik ve beraberliğini içten içe kemiren, güven iklimini yok ederek toplumsal bunalımlara zemin hazırlayan en tehlikeli ahlaki hastalıklardan biridir. İnsanların birbirinin arkasından konuşmayı, gizli hallerini araştırmayı (tecessüs) ve kusurlarını yaymayı sıradanlaştırdığı bir vasatta, toplumu ayakta tutan adalet, sadakat ve hüsnüzan gibi temel sütunlar çökmeye başlar. Dinî literatürde net bir dille haram kılınan ve Kur'an-ı Kerim’de "bir ölünün etini yemeye" benzetilen gıybet eylemi, sadece bireysel bir günah değil, zaman kaybına sebep olan ve toplum hayatına atılmış zehirli bir bombadır. Kul hakkının en yaygın ve en sinsice ihlal edildiği bu zemin, bireyler arasındaki sevgi ve saygıyı yok ederek yerini derin bir kuşkuya, hileye ve fitneye bırakır. İnsanların birbirine güvenmediği, herkesin bir diğerinin açığını aradığı bir toplulukta ise huzurdan ve toplumsal barıştan söz etmek imkansız hale gelir. Toplumsal güven bunalımı, dedikodunun bir virüs gibi her kuruma sirayet etmesiyle başlar. Aile içinde başlayan fısıltılar akrabalık bağlarını (sıla-i rahim) koparır; iş yerlerinde dönen kulisler kul hakkına girmeye, adaletin ve liyakatin çiğnenmesine yol açar. Mahallede, şehirde ya da sosyal mecralarda yayılan asılsız fısıltılar ve iftiralar (bühtan), masum insanların itibarını zedelerken toplumu da kamplaştırır. Dinimiz, müminlerin birbirlerinin ayıp ve kusurlarını örtmesini, bir müminin gıyabında onu savunmasını ve ona karşı hüsnüzan beslemesini emreder. Oysa dedikodu mekanizması bunun tam tersini yaparak suizannı, yani başkaları hakkında kötü niyetli kalıplar üretmeyi bir yaşam biçimi haline getirir. Kalplerin suizan ve kinle dolduğu bir toplumda, bireyler kendilerini güvende hissetmez ve sürekli bir savunma mekanizması geliştirerek yalnızlaşır. Ortak bir sohbet anında, orada bulunmayan bir kişi hakkında konuşurken ölçü aslında son derece nettir: Eğer o insan söylenenleri duyduğunda bundan rahatsızlık hissedecek, üzülcek ya da incinecekse, yapılan şey net bir biçimde dedikodudur. Bu eylem, masum bir zaman geçirme aracı ya da sıradan bir dertleşme olarak hafifletilemez. Karakteri ve entelektüel düzeyi olgunlaşmış, gelişmiş bir insan, bir başka bireyi kötüleyerek, onun açıkları üzerinden bir muhabbet kurarak kendine alan açma ihtiyacı duymaz. Başkalarının olumsuz yönlerini diline dolamak, aslında kişinin kendi iç dünyasındaki yetersizliklerin, özgüven eksikliğinin ve üretemediği değerlerin bir yansımasıdır. Kendini geliştiren ve erdemli bir duruş sergileyen bireyler, enerjilerini kavramları, projeleri, sanatı ya da bilimi tartışmaya ayırırlar. Olayın en dehşet verici boyutu ise, bu dil hafifliğinin uhrevi hayatta insanı karşı karşıya bırakacağı ağır hüsrandır. Gıybet, dikey bir kul-yaratıcı ilişkisinden ziyade, yatay bir kul hakkı (hukûku'l-ibâd) meselesidir. Allah, kendi haklarını affedebileceğini ancak kul hakkını, hakkı ihlal edilen kul affetmedikçe bağışlamayacağını beyan etmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), ashabına "Müflis kimdir bilir misiniz?" diye sorduğunda, ashab dünyalık malı mülkü kalmayan kişiyi tarif etmiştir. Ancak Allah Resulü, gerçek müflisi şu sarsıcı ifadelerle açıklamıştır: "Ümmetimden müflis o kişidir ki; kıyamet günü namaz, oruç ve zekatla gelir. Ancak şuna sövmüş, buna iftira atmış, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunun arkasından konuşup gıybetini yapmıştır. Neticede onun iyiliklerinden (sevaplarından) alınır ve hak sahiplerine verilir. Eğer haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir ve sonra tepesi üstü cehenneme atılır." İşte bu hadis-i şerif, dünyada bir iki dakikalık eğlence ya da deşarj olma bahanesiyle yapılan gıybetin, ahirette bütün bir ömür boyu biriktirilen salih amelleri nasıl sıfırlayabileceğini açıkça göstermektedir. Bu denli büyük bir uhrevi ve dünyevi vebalden kurtulmanın fıkhî şartları da son derece hassas ve ciddidir. Gıybet eden bir kimsenin tövbesinin kabulü için öncelikle samimi bir pişmanlık duyarak Allah’tan af dilemesi (istiğfar) gerekir. Ancak gıybet bir kul hakkı ihlali olduğu için, yalnızca Allah'tan af dilemek bu günahın temizlenmesine yetmez; fıkhen hak sahibiyle helalleşmek şarttır. İslam alimlerinin beyanına göre, gıybet edilen kimse bu durumdan haberdar olmuşsa, kişinin bizzat ona giderek yaptığını itiraf etmesi, özür dilemesi ve helallik istemesi gerekir. Eğer gıybet edilen kişinin bu durumdan haberi yoksa ve öğrenmesi halinde aradaki düşmanlık, kırgınlık ya da fitne daha da büyüyecekse, fukaha doğrudan helalleşmek yerine o kişinin gıyabında iyilikler yapılmasını, ona hayır dualar edilmesini ve gıybetin yapıldığı aynı meclislerde bu sefer o kişinin iyi yönlerinin anlatılarak itibarının iade edilmesini şart koşar. Sonuç olarak, toplumsal bağları ayakta tutan en güçlü harç karşılıklı güven ve saygıdır. Gıyapta konuşulan ve muhatabının rızası olmayan her olumsuz kelime, bu harcı un ufak eder. Gelişmiş bir insan, dilini ve zihnini başkalarının hayatlarını didiklemekten uzak tutmayı başaran kişidir. Muhabbeti insanları kötüleyerek değil, hayatı ve fikirleri güzelleştirerek kurmak, hem bireysel onurun hem de toplumsal huzurun vazgeçilmez bir şartıdır. Kendi iç dünyasında barışı sağlamış ve olgunluğa erişmiş her fert, dedikodunun sunduğu o ucuz ve geçici tatminden uzak durarak, dilini bir muhafaza altına alır ve erdemli bir yaşam sürmeyi seçer.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23