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Aktüel Aselsan, Kazakistan'da solunum cihazı üretecek
Aktüel

Aselsan, Kazakistan'da solunum cihazı üretecek

KAE Şirketi Genel Müdürü Ziya Çamoğlu: - "243 il ya da ilçede bulunan yaklaşık 300 sağlık kuruluşuna (solunum cihazları) bu sistemleri teslim edeceğiz, eğitim vereceğiz ve cihazları kullanıma hazır hale getireceğiz" - "Kazakistan halkına hizmet etmekten gurur duyuyoruz ve mutluyuz"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 09:21:14 -
Aselsan, Kazakistan'da solunum cihazı üretecek

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Aselsan Engineering (KAE) Genel Müdürü Ziya Çamoğlu, ülkedeki yaklaşık 300 sağlık kuruluşu için 1.500 adet solunum cihazı üreteceklerini bildirdi.

Çamoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan Sağlık Bakanlığıyla 1.500 adet solunum cihazı sözleşmesi imzaladıklarını belirterek, "243 il ya da ilçede bulunan yaklaşık 300 sağlık kuruluşuna bu sistemleri teslim edeceğiz, eğitim vereceğiz ve cihazları kullanıma hazır hale getireceğiz." dedi.

Kazakistan'da böyle bir yüksek teknolojik cihazın ilk defa üretildiğini söyleyen Çamoğlu, "Ülkede cihazların farklı mobil, mekanik tipleri üretilmiş, fakat yoğun bakım vantilatör, solunum cihazı ilk defa üretiliyor." ifadesini kullandı.

Çamoğlu, söz konusu projenin Kazakistan ve Türkiye hükümetleri arasında mutabakat sağlanarak oluşturulduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla Kazakistan halkına hizmet etmekten gurur duyuyoruz ve mutluyuz." diye konuştu.

Cihazların teslimatını eylül ve ekim aylarında tamamlayacaklarını dile getiren Çamoğlu, şirketin mevcut altyapısıyla Kazakistan'ın ihtiyaçlarını her zaman karşılamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Çamoğlu, Kazakistan için diğer tıbbi cihazların üretimine de talip olduklarını kaydederek, ülkenin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra cihazları başka ülkelere de ihraç edebileceklerini sözlerine ekledi.

ASELSAN ile Kazakistan Engineering şirketi iş birliği ile 2011'de kurulan KAE, Kazakistan ordusunun savunma sanayi alanındaki ihtiyaçlarını karşılıyor.

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