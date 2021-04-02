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Ekonomi ASELSAN İklim Lideri Ödülü aldı
Ekonomi

ASELSAN İklim Lideri Ödülü aldı

ASELSAN, Karbon Saydamlık Projesi’nde (CDP) bir kez daha İklim Lideri Ödülü kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 09:19:00 -
ASELSAN İklim Lideri Ödülü aldı

ASELSAN, iklim değişikliğine karşı çalışmalar konusunda başarısını artırarak, sürdürülebilirlik yaklaşımını puanına da yansıttı. 2020 yılı CDP Türkiye İklim Lideri Ödülleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi “webinar” şeklinde düzenlenen ödül töreniyle 31 Mart’ta sahiplerini buldu. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “İklim değişikliğine bağlı riskleri yüksek teknolojimiz, insan kıymetimiz ve güçlü bilgi birikimimizle yönetiyoruz. İklim değişikliği faaliyetlerimizin tüm değer zincirimize öncülük etmesi temennisiyle millileştirme çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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