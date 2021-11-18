Ascinica tarifi, nasıl yapılır? Soğan dolması tarifi
Evinizde kolayca yapabileceğiniz Ascinica tarifi (Soğan Dolması), malzemeler, püf noktası haberimizde.
Ülkemizde çok yapılmayan soğan dolması, Bosna Hersek mutfağına ait meşhur bir yemektir.
Ascinica tarifi ve malzemeleri
Malzemeler
- -500 gr. dana kıyma
- -1 kg. orta boy beyaz soğan
- -1 adet orta boy kırmızı soğan
- -1 adet orta boy havuç
- -6 yemek kaşığı pirinç
- -sıvı yağ ve tuz
Ssosu için
- -2 yemek kaşığı un
- -3 yemek kaşığı rendelenmiş domates
- -1/2 çay bardağı su
- -1 kaşık sıvı yağ
Yapılışı
Soğanlarımızı ayıklayıp, aşağıdan ve yukarıdan uçları gidecek şekilde kesiyoruz. Daha sonra yuvarlak soğanı içine doğru tam ortasına gelene dek kesip; soğanı tek tek katlarına ayırıyoruz. Zarlarını temizleyip, ayrı bir yerde hazırladığımız limonlu suda 10 dakika kadar bekletiyoruz. Soğanlar limonlu suda beklerken; kıyma, rendelenmiş havuç, rendelenmiş veya isteğe göre ince doğranmış kırmızı soğan, pirinç, yağ ve tuzu güzelce karıştırıyoruz. Limonlu sudan çıkardığımız soğanların içini doldurarak tencereye diziyoruz. Kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika pişiriyoruz. Afiyet olsun.