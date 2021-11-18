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Kadın - Aile Ascinica tarifi, nasıl yapılır? Soğan dolması tarifi
Kadın - Aile

Ascinica tarifi, nasıl yapılır? Soğan dolması tarifi

Evinizde kolayca yapabileceğiniz Ascinica tarifi (Soğan Dolması), malzemeler, püf noktası haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 07:38:00 - 2021-11-18 07:39:20
Ascinica tarifi, nasıl yapılır? Soğan dolması tarifi

Ülkemizde çok yapılmayan soğan dolması, Bosna Hersek mutfağına ait meşhur bir yemektir.

Ascinica tarifi ve malzemeleri

Malzemeler

  • -500 gr. dana kıyma
  • -1 kg. orta boy beyaz soğan
  • -1 adet orta boy kırmızı soğan
  • -1 adet orta boy havuç
  • -6 yemek kaşığı pirinç
  • -sıvı yağ ve tuz

Ssosu için

  • -2 yemek kaşığı un
  • -3 yemek kaşığı rendelenmiş domates
  • -1/2 çay bardağı su
  • -1 kaşık sıvı yağ

Yapılışı

Soğanlarımızı ayıklayıp, aşağıdan ve yukarıdan uçları gidecek şekilde kesiyoruz. Daha sonra yuvarlak soğanı içine doğru tam ortasına gelene dek kesip; soğanı tek tek katlarına ayırıyoruz. Zarlarını temizleyip, ayrı bir yerde hazırladığımız limonlu suda 10 dakika kadar bekletiyoruz. Soğanlar limonlu suda beklerken; kıyma, rendelenmiş havuç, rendelenmiş veya isteğe göre ince doğranmış kırmızı soğan, pirinç, yağ ve tuzu güzelce karıştırıyoruz. Limonlu sudan çıkardığımız soğanların içini doldurarak tencereye diziyoruz. Kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika pişiriyoruz. Afiyet olsun.

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