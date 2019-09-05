0553 313 94 23

Asansörü 12 günde yıkamadılar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un emri ile Bodrum kıyılarında başlayan kaçak yapılarla mücadelede, Küçükbük Mahallesi Çeteli burnunda bulunan milyon dolarlık projede asansör yıkımı 12 gündür sürüyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:02
Asansörü 12 günde yıkamadılar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un emri ile Bodrum kıyılarında başlayan kaçak yapılarla mücadelede, Küçükbük Mahallesi Çeteli burnunda bulunan milyon dolarlık projede asansör yıkımı 12 gündür sürüyor. 4 katlı asansörün en üst katında bulunan 1 duvarın 12 günde yıkılması dikkatlerden kaçmadı.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bodrum’da kıyı ve koylarda incelemesiyle başlayan kaçak yapıların yıkımı için son 1 hafta kaldı. Yaklaşık 3 hafta önce Bodrum’a gelerek Bodrum koylarında incelemelerde bulunan Kurum, vahşi yapılaşmayı görünce detaylı bir araştırma hazırlattı. Kıyı kesimlerindeki binlerce yapının kaça ve imara aykırı olduğu ortaya çıktı. Bakan Kurum, kaçak yapıların yıkılması için 1 ay müddet verdi. Kaçak ve imara aykırı yapıları yapanlara Bakan Kurum, “1 ay içerisinde kendiniz yıkın yoksa biz gelir yıkarız” dedi.



12 günde 1 asansör yıkılamadı


Bakan Kurum’un incelemelerinin ardından Küçükbükü Mahallesi Çeteli burnunda bulunan villa ve otelin olduğu bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkililer ile Bodrum Belediyesi ekipleri asansörü yıkma kararı almıştı. İş makinesinin giremediği bölüme projenin sahibi kendisinin kolonları keserek vinç ile alacağını söylemişti. Bodrum Belediyesi yetkililerinin gözlemleriyle yıkım işlemleri başlamıştı. 12 gündür süren ve 4 bloktan oluşan asansörün 1 bloğunun ön kısmının bir duvarın yıkıldığı dikkatlerden kaçmadı. 12 günde 1 asansörün yıkılamamasının sebebi ise öğrenilemedi. 330 villa ve bir otelden oluşan “the bo viera” projesinin asansörün yerinde durduğu sahilde bir vincin olduğu görüldü.



8 kez mühürlendi


Çeteli burnunda bulunan denize sıfır 154 bin metrekarelik arazide inşa edilmeye başlanan proje, Bodrum Belediyesi tarafından 8 kez mühürlenmişti. Projenin yapımı Şubat 2016’da başladı. 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen projeye tepki gösteren bölge sakinleri onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için dava açtı. Muğla 2. İdare Mahkemesi 18 Temmuz 2018’de aldığı kararla, plan değişikliğinde kamu yararı olmadığını belirterek yürütmeyi durdurdu. Proje sahibi firma itiraz etti ve istinaf mahkemesine başvurdu. Üst mahkeme Haziran 2019’da verdiği kararda, Muğla 2. İdare Mahkemesinin verdiği kararı iptal etti.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Bodrum’da bulunan bin 611 konut, 4 otel inşaatı durduruldu. Kaçak olan binaların yıkımı için 1 ay müddet veren Bakan Kurum “yıkmazlarsa biz yıkarız” diyerek Bodrum’daki kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşsizlik maaşı nasıl alınır?
    1. İşsizlik maaşı nasıl alınır?
    2. Niğde U12 Cup Turnuvası yapıldı
    3. Antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder..
    4. ANALİZ - ABD'nin Orta Menzilli Nükleer..
    5. Başkan Turanlı, Zabıta Haftasını..
    6. Vali Çağatay’dan Ahlat Kaymakamı..
    7. Elazığspor 281 gün sonra kendi..
    8. 51 kaçak yakalandı
    9. Altın kayısı ödül töreni düzenlenecek
    10. Bayındır milli formayı kaptı!
    11. Park halindeki hafif ticari araç yandı
    12. HDP’liler ile oturma eylemi yapan..
    13. Ahlat’ta öğretmenlere yönelik trafik..
    14. MHP’li Aycan: "İdamı isteyen tek..
    15. Sahte trafik cezası uyarısı
    16. Denizli'de kadının eşi tarafından..
    17. Kırşehir Belediyesi, Belediye Meclisi..
    18. Edirne’de 1. Uluslararası Kel Aliço..
    19. Kayseri Şeker’den amatör spora büyük..
    20. İşsizlik maaşı ne kadar 2019
    21. Başkan Seçer: "Zabıta daima güven..
    22. A Milli Futbol Takımı’nda antrenmanda..
    23. Vali Akbıyık’ın Yüksekova temasları
    24. Antalya'da korku dolu saatler! LPG..
    25. İyilik Derneği, Afrika’nın derdine süt..
    26. Zabıta teşkilatı 197 yaşında
    27. Tekirdağ'da yaşlı adam gözyaşları..
    28. Milli Takım'da Cengiz Ünder depremi
    29. Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
    30. Yatırımcılardan kırsal kalkınma..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?