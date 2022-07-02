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Asansör yok tırmanmaya devam! Ekrem bastonlu teyzeye spor yaptırdı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mecidiyeköy metrobüs durağında kullanıma açmadığı asansör, yaşlı ve engelli vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 15:29:00 -

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki metrobüs duraklarındaki asansör kullanım sıkıntıları bir türlü son bulmuyor. Son olarak Mecidiyeköy metrobüs durağında çekilen görüntüler görenlerin yüreğini parçaladı.

Yaşlı kadın merdivenleri zorla çıktı

İBB'nin mecidiyeköy metrobüs durağında bulunan fakat uzun zamandır kullanım dışı tutulan metrobüs asansörleri yaşlı ve engelli vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bunlardan biri bugün Mecidiyeköy metrobüs durağında çekilen görüntülerde ortaya çıktı. Mecidiyeköy metrobüs durağında asansört çalışmadığı için merdivenleri elindeki bastonuyla çıkmaya çalışan kadının görüntüsünü gören vatandaşlar, İBB yönetimine isyan etti.

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Yorumlar

Ali

Bu günde İmamoğlu için yazımızı yazdık arz ederim
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