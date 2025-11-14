  • İSTANBUL
Gündem Aşağılık paylaşıma tepki! AK Parti'den Yunan küstahlığına sert cevap
Aşağılık paylaşıma tepki! AK Parti'den Yunan küstahlığına sert cevap

Aşağılık paylaşıma tepki! AK Parti'den Yunan küstahlığına sert cevap

Türkiye’nin Gürcistan’da düşen C130 kargo uçağı kazasında 20 şehit verdiği gün Yunan Hava Kuvvetlerinin resmi hesabından 'Günün fotoğrafı' notuyla C130 uçaklarının yer aldığı aşağılık paylaşıma AK Parti Sözcüsü Çelik sert tepki gösterdi. Çelik "Şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin mesajı lanetliyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlere dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetlediklerini belirterek, ​bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerle ilgili taziye mesajı konulmasının doğru bir yaklaşım olduğunu bildirdi.

Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz. Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur. Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur. O çirkin mesajı yayımlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz."

 

