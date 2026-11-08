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Aktüel Aşağıda sonbahar, yukarıda kış! Burası İpek Yolu'ndaki köy
Aktüel

Aşağıda sonbahar, yukarıda kış! Burası İpek Yolu'ndaki köy

Yeniakit Publisher
Münevver Karahasanoğlu Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Aşağıda sonbahar, yukarıda kış! Burası İpek Yolu'ndaki köy

Zigana köyü sonbahar renkleri ile sezonun ilk karını aynı anda sundu. Gümüşhane Torul'daki köyde manzara eski Gümüşhane-Trabzon yolu boyunca rakımla değişti.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana köyü, sonbahar renkleri ile sezonun ilk karını aynı anda sundu. Köyün çevresi yeşil, sarı, turuncu ve kızıl tonlarını korurken, Zigana Dağı'nın yüksek kesimlerinde çam dallarını kar kapladı.

Köyden dağa çıkan eski yol boyunca manzara rakımla birlikte değişti. Tarihi İpek Yolu üzerindeki köy, tarih boyunca kervanlarıyla limana ulaşmak isteyen insanların aşmak zorunda kaldığı güzergahta bulunuyor.

Eski Gümüşhane-Trabzon yolunda renkler rakımla değişti

Kış öncesinde bölgedeki onlarca çeşit ağacın yaprağı kırmızı, sarı, yeşil, kahverengi ve turuncu tonlara büründü; dağların zirvelerini beyaz örtü kapladı. Köyün içinden geçen eski Gümüşhane-Trabzon kara yolunun virajları boyunca ağaçların renkleri değişirken, yukarıda dallara tutunan kar bu tabloya eklendi.

Zorlu virajlarıyla bilinen eski yolun kenarındaki tarihi hanlar, köprüler ve otantik binalar, fotoğraf tutkunlarına masalsı bir görsellik sundu.

"Sezonun ilk kar yağışını Zigana Dağı'nda karşıladık"

İlk kar yağışını yerinde gözlemleyen vatandaşlardan Halit Bulut, "Manzara burada harika. Sezonun ilk kar yağışını Zigana Dağı'nda karşıladık. Bugün burada kartpostallık görüntüler var. Renk cümbüşünün içerisindeyiz. Doğa bir harika, görmeye değer" dedi.

Rakım yükseldikçe doğanın geçirdiği değişimi anlatan Bulut, "Yukarıya doğru çıktıkça çam ağaçlarının üzerinde taze, yeni yağan karlarla birlikte çamlar bildiğiniz pamuk tarlasına benziyor. Buralarda gerçekten kış şu anda başladı" ifadelerini kullandı.

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