Arzum’dan Multi Meat Kıyma Makinesi

Döküm gövdesi, 2000 watt motor gücü, metal dişlisi ile dayanıklı ve sağlam olan Arzum Multi Meat, üç farklı boyutta paslanmaz çelik et kıyma diskleri ve sucuk, sosis, içli köfte yapma aparatlarına sahip. Bu sayede kıymanın yanı sıra, köfte, hamburger, sucuk, sosis ve içli köfte seçenekleriyle de sofraları zenginleştirmek mümkün. Durdurma, geri alma düğmeleri ve itici aparatıyla kolaylık sağlayan Arzum Multi Meat, kolay kullanımıyla da mutfakların vazgeçilmezi olmaya aday. Ayrılabilir parçalarıyla kolay temizlenebilen Arzum Multi Meat, Inox rengi ile dikkat çekiyor.