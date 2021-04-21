Arzum Tostçu Mini’ye iF Design Award’dan ödül

Hızlı çalışma temposu içinde olanlar, yalnız yaşayanlar ve öğrenciler için ideal olan makine, güncel mutfak trendlerine uygun şekilde tasarlandı. Hem küçük hem kompakt tasarımı, dik konumda muhafaza imkânı sayesinde tezgâhın daha etkin kullanımına yardımcı olan Arzum Tostçu Mini, siyah, akşam güneşi ve derin mavi renk seçenekleriyle sunuluyor. İki tost kapasiteli, 750W gücünde, özel yapışmaz kaplamalı sabit plakalara sahip makine, kırmızı ve yeşil renklerdeki LED göstergeleriyle de kullanıcıya bildirim sağlıyor.