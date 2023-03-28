Arvasilerden MHP'ye vekil adayı

Peygamber soyu'nun (Haşimiler) önemli kollarından Arvasi ailesi mensubu Eğitimci-yazar Habip Arvas Milliyetçi Hareket Partisinden aday adayı oldu. Bu durum Manisa ahalisinde büyük heyecana sebep oldu.

Akhisar Ziraat Odası Konferans Salonunda yapılan tanıtım toplantısında eğitimci-yazar Habip Arvas Milliyetçi Hareket Partisinden aday adayı olduğunu ilan etti. Toplantıya MHP MYK üyesi Mehmet Ödevli başta olmak üzere çok sayıda partili katıldı. Akhisar dışından da ilginin olduğu gözlenirken MHP Manisa İl Yönetiminden Celalettin Çabuk, İl Kaçep Yönetiminden Dilek Nisan Çabuk, Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, MHP Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri de katılanlar arasındaydı.

Akhisar MHP ilçe teşkilatının üst düzey ve tam kadro katıldığı toplantıya ayrıca Akhisar MHP Belediye Meclis Üyesi Fikret Türk, Halil Öksüz, İlkay Düztaş, MHP İlçe Kaçep başkanı Esin Güngör de katıldı.

Cumhur İttifakı Ak Parti İlçe teşkilatın ve Gençlik Kolları Teşkilatının da katıldığı toplantıya oda başkanları da ilgi gösterdi. Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Esnaf Odası Başkanı Emin Akarsu, Akhisar Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı Tahir Memişler, Marangozlar Odası Başkanı Hüseyin Güleç, Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı İsmail Ersöz, Ticaret Odası Meclis Üyesi Umut Altaş, Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş de katıldı.

Habip ARVAS’ın aday adaylığı açıklamasından satır başları şu şekilde:

“Bugün burada beni yalnız bırakmadığınız ve manevi desteğinizi benden esirgemediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor sizleri saygı ile selamlıyorum. Öncelikle başı rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennem azabından kurtuluş olan rahmet iklimi Ramazan-ı Şerif ayınızı tebrik ediyorum. Bununla beraber Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis, Elazığ ve Adana’da meydana gelen ve milletçe hepimizi derin bir teessüre gark eden asrın felaketinde vefat eden vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa ve yakınlarını kaybeden afetzedelerimize sabr-ı cemîl diliyorum. Aziz milletimizin ve devletimizin el ele vererek bu felaketin yaralarını en kısa zamanda saracağından şüphem yoktur.

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Değerli misafirler;

Cumhur ittifakı milletimizin ortak aklıdır. Cumhur ittifakı milletimizin sağduyusudur. Cumhur ittifakı Türkiye’dir. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, işçimizin, esnafımızın, çiftçimizin, sanayicimizin, kısaca toplumumuzun tüm paydaşlarının geleceğe güvenle baktığı bu ittifak ülkemizin güçlü ve müreffeh yarınlarının teminatıdır.

Manisa sanâyi bakımından ileri, mâdencilikte zengin, tarımda ise Türkiye’de en çok üzüm, pamuk, tütün ve zeytin yetiştiren bir ildir. Tarımda zirveye çıkan Manisa, sanâyi ve turizmde de zirveye doğru tırmanmaktadır. Geniş bir sanâyi bölgesi olan Manisa’mızda sanâyi her geçen gün hızla gelişmektedir. Manisa organize sanâyi bölgesi ilimize katma değer sağlayan en önemli unsurlardan biridir.

Arâzi ve mevsim şartları sebebiyle, tarım ürünleri çeşit ve miktar bakımından fazladır. Tahıl, baklagiller, sanâyi ürünleri, sebze ve meyvenin en çok üretildiği illerden biridir. Manisa’mızı iktisâdi, zirâi, sınâi alanlarda daha ileriye götürmeye yönelik projelerimi desteklerinizle hayata geçirerek ilimize hizmet etmeyi ülkü edindim.

Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben şuurunu şiar edinen ve bu şuuru yaşayışıyla bize en güzel şekilde gösteren, hareketimizin lideri sayın Devlet Bahçeli beyefendinin emrinde hizmet neferi olduğum bu kutlu yolculukta 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden aday adaylığımı huzurlarınızda sizlerle paylaşmaktan büyük bahtiyarlık duyuyor, dua ve desteklerinizi bekliyorum.

Böyle önemli bir günde beni yalnız bırakmayan hemşehrilerimize, Büyükşehir Belediye ve Belediye Meclis Üyelerimize; partimiz il ve ilçe yönetimine, mahalle temsilcilerine; Cumhur İttifakının kıymetli temsilcilerine; muhtarlarımıza; sivil toplum örgütünün kıymetli temsilcilerine; misafirlerimize; basınımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olun var olun. Allah’a emanet olun.

Habip Arvas kimdir?

1985 yılında Van ili Gürpınar ilçesine bağlı tarihi bir kaza olan (Hoşab) Güzelsu’da dünyaya geldi. Babasının kamu görevi sebebiyle atanmış olduğu Ankara Elmadağ’da ilkokul, imam hatip ortaokulunu bitirdi. Lise tahsilini ise Hasanoğlan Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği lisans programını bitirdi. Van Özalp ilçesinde Ağabey Özbey Anadolu Lisesi’nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapmakta iken Akhisar Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokuluna tayin oldu. Ayrıca 2021 yılında İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı lisans programını tamamladı.

Eğitimde yenilikçi bakış açısıyla çeşitli projelerde ekip üyeliği ve koordinatörlük yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Eğitimi Projesi ve Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Projesi gibi çalışmalarının Akhisar’daki başlangıcı, yürütümü ve neticelenmesine öncülük etti. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün “eTwinning,Erasmus+, eSafety Label Türkiye (Güvenli İnternet Etiketi)” gibi projelerinin Akhisar sürecinde yürütücülük, koordinatörlük görevlerini başarıyla tamamladı. Bu görevlerin bir parçası olarak Türkiye genelinde çevrimiçi mesleki seminerlerde eğitimci ve moderatör olarak görev yaptı. Avrupa Güvenli İnternet Okulu platformunun Manisa koordinatörlüğünü yaptı.

Bu çalışmalarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığınca Başarı Belgesi, Akhisar Kaymakamlığınca da Üstün Başarı Belgesi ile taltif edildi.

Mesai dışındaki zamanlarında ise Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının Türkiye’deki birçok il ve ilçe teşkilatında Milli Doktrin Dokuz Işık, Türk-İslam Ülküsü ve hareketimizin lideri Sayın Devlet BAHÇELİ beyefendinin grup toplantılarındaki ufuk ve umut yüklü mesajlarının daha geniş bir kitleye ulaşması için seminerler verdi.

Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in yakın çalışma arkadaşı ve dostu SeyyidAhmet Arvasi ile aynı aileden olan Habip Arvas, merhum Seyyid Ahmet Arvasi’nin Balıkesir’de Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’e verdiği milliyetçi-ülkücü harekete destek sözü doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Bu doğrultuda Merhum Seyyid Ahmet Arvasi’nin Türk-İslam Ülküsü emanetine sahip çıkarak Ülkücü Harekete hizmet etme şuuru ve gayesiyle telif hakkı Ülkü Ocakları Genel Merkezinde olmak üzere il ve ilçe teşkilatlarında dağıtılmak üzere “Çocuklar İçin Hikâyelerle Türk-İslam Ülküsü” kitaplarının yazarlığını üstlendi.

Hâl-i hazırda Türkav Akhisar ilçe koordinatörü olup evli ve iki çocuk babasıdır. Ulusal ve yerel faaliyet gösteren basılı yayın kurumlarında çeşitli köşe yazıları bulunan Bengü Türk başta olmak üzere çeşitli TV kanallarında canlı yayın programlarına katılmıştır. İleri düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Arapça, başlangıç düzeyinde Almanca bilmektedir.

Kaynak: akhisarhaber net