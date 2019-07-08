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Artvinli gazeteciler Van’ı gezdi

Artvin Gazeteciler Cemiyeti’ne üye 20 gazeteci, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca desteklen Basın Mensupları Gönül Elçileri ve Kardeş Şehirler Projesi kapsamında Van’ın tarihi ve kültürel yârlerini gezdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:18
Artvinli gazeteciler Van’ı gezdi

Artvin Gazeteciler Cemiyeti’ne üye 20 gazeteci, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca desteklen Basın Mensupları Gönül Elçileri ve Kardeş Şehirler Projesi kapsamında Van’ın tarihi ve kültürel yârlerini gezdi.


İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca desteklen ve aralarında Van’ın da olduğu Güneydoğu ve Doğu ve Anadolu Bölgesi’ndeki bazı illerini içeren bir tur programı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı Kardeş Şehirler Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi, Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan başkanlığında Artvin Gözeticiler Cemiyeti’ne üye 20 gazeteci, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van’a gezi programı düzenledi.


Gezi ile ilgili açıklama yapan Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan, "Artvin Gazeteciler Cemiyeti üyeleri olarak böyle güzel bir organizasyon yapalım istedik. 20 kişi ile birlikte kardeşlik projesi çerçevesinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi turu gerçekleştirdik. Önce Mardin’i gezdik. Burada eski Mardin olarak bilinen bölgeleri dolaştık. Ardından Siirt’e geçtik. Bitlis ve Tatvan’ın ardından Van’a geldik. Van bizim son durağımız oldu. Burada konakladıktan sonra Yusuf Konak abinin mekânında kahvaltı yaptık. Güzel esprilerle neşeli dakikalar yaşadık. Ben de aynı zamanda Artvin’de günlük yayın yapan Alkan Gazetesi’nin sahibiyim. Artvin’de cemiyetimize sadece gazetecilik mesleği ile uğraşanlar üyedir. Nitekim gazetecilerle bu turu gerçekleştirdik. Vangölü Gazeteciler Cemiyeti yönetimine de bizlere gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.


Konu ile ilgili bilgi veren Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevin, "İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca desteklen Basın Mensupları Gönül Elçileri ve Kardeş Şehirler Projesi kapsamında Artvin Gazeteciler Cemiyeti’ne üye 20 meslektaşımız Van’a geldi. İçişleri Bakanlığı Kardeş Şehirler Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi, Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan ve yönetim kurulunun ortak projesi kapsamında Van’a gelen misafirlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Mardin, Siirt ve Bitlis’ten sonra Van’a gelen meslektaşlarımıza, ilk önce Van kahvaltısı tattırdık. Ardından Akdamar Adası, Van Kalesi ve Van Kedi Villası’nı gezdirdik. Meslektaşlarımız özellikle Van’ın kültür elçisi ve Van kahvaltısı mimarı Yusuf Konak’ın performansına hayran kaldılar. Misafirlerimiz zamanlarının kısıtlı olmasından dolayı Van’ın her tarafını gezdiremedik. Van’ı ilk görenler ise Van’a hayran kaldılar. Meslektaşlarımız yaklaşık 1,5 günlük Van gezisinden oldukça memnun ayrıldılar" dedi

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:18
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