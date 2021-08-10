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Gündem Artvin'deki yangın bir kişinin ölümüne neden oldu!
Gündem

Artvin'deki yangın bir kişinin ölümüne neden oldu!

Artvin’in Borçka ilçesinde bir evde çıkan yangında 75 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 18:42:00 -
Artvin'deki yangın bir kişinin ölümüne neden oldu!

Artvin'in Borçka ilçesi Kaynarca köyü yaylasındaki Dursun Odabaş'a ait evde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada torunuyla birlikte içeride bulunan 75 yaşındaki Meryem Odabaş, yangını fark edince uyandı.

Torununu pencereden çıkartmayı başaran yaşlı kadın, evden çıkmayı başaramadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Borçka Belediyesi itfaiye ve Borçka Orman İşletmesi ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü.

Ekiplerin evde yaptığı incelemede Meryem Odabaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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