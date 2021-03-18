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Gündem Artvin'deki felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Gündem

Artvin'deki felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Artvin'de 35 bina ve 60 evin yandığı, ayrıca çok sayıda hayvanın telef olduğu yangının boyutu gün ışıklarıyla birlikte ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 09:44:00 - 2021-03-18 09:47:57
Artvin'deki felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Artvin'in Yusufeli ilçesinin 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde, dün öğle saatlerinde bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak bitişikteki evlere sıçradı.

Evleri yanan aileler, kendilerini dışarı atarak ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı.

İhbar üzerine köye Yusufeli ve çevre il ve ilçelerden itfaiye ve Orman Müdürlüğü’ne ait arazözler ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köy tedbir amacıyla boşaltıldı.

Hızla yayılan alevler ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi.

Yangında 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıklar yandı, 30 dolayında büyükbaş hayvan telef oldu. Gece boyu soğutma çalışması yapılan yangında evleri zarar görenler, yakın akrabalarının yanına yerleştirildi. Yangın, sabah karşı yağmurun da etkisiyle tamamen söndürüldü.

Alevler nedeniyle terk ettikleri evlerine gelen vatandaşlar, yangından geriye kalan eşyalarını aradı. Hasar tespit çalışması başlatılan köyde, iş makineleri eşliğinde temizlik çalışmalarına başlandı.

AFAD ekipleri köyde çadırlar kurdu. Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekipleri de yangında yaralanan büyükbaş hayvanlara müdahale etti.

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Yusufeli’ne Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini belirtti.

Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD'dan 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

 

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