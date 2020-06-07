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Aktüel

Artvin'de yakıt tankeri dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 15:12:27 -
Artvin'de yakıt tankeri dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Murat Küçükal'ın kullandığı 08 AAB 350 plakalı yakıt tankeri, Ardanuç-Arkadan kara yolunun 5. kilometresinde Ardanuç Deresi'ne yuvarlandı.

Sürücü Küçükal, kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan İsmet Duman yaralandı.

Jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Ardanuç Devlet Hastanesine kaldırılan Duman, ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.

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