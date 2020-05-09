  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Artvin’de Trafik Haftasında polis ekipleri 65 yaş üstü anneleri ve çocukları unutmadı

Trafik Haftası faaliyetleri kapsamında Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan, 65 yaş üstü anneleri ve çocukları evlerinde ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:11:05 -
Artvin’de Trafik Haftasında polis ekipleri 65 yaş üstü anneleri ve çocukları unutmadı

Trafik Haftası faaliyetleri kapsamında Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan, 65 yaş üstü anneleri ve çocukları evlerinde ziyaret etti.


Artvin’de polis ekipleri Karayolu Güvenliği Trafik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Koronavirüs tedbirleri ön planda tutularak yapılan etkinliklerde araç sürücüleri, maske kullanımı sosyal mesafe uyulması ve araçlarını sık sık dezenfekte etmeleri konusunda uyarıldı.


Hafta etkinlikleri kapsamında polis ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte koordineli olarak öğrencilerin evlerine ziyaret ettiler. Çeşitli hediyelerin dağıtıldığı ziyarette, minik öğrencilerin çizmiş oldukları trafik konulu anlamlı resimleri polislere hediye ettiler. Ayrıca anneler günü dolayısıyla anneleri de unutmayan trafik polisleri, 65 yaş üstü sokağa çıkamayan annelere evlerinde ziyaret ederek karanfil takdim etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı